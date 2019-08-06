Основной версией пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге является поджог

Следствие рассматривает поджог в качестве основной версии в деле о пожаре на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Согласно имеющимся данным, причина пожара - умышленный поджог, устроенный в той части здания, где находилось производство резиновых лодок", - заявил во вторник, 13 апреля, собеседник издания.

Изучаются и другие версии, в том числе короткое замыкание, указал он далее. Основываясь на показаниях свидетелей, правоохранитель сообщил, что возгорание могло возникнуть в электрощитовой.

Между тем историческое здание постройки XIX века на Октябрьской набережной сгорело до остова. Пожарные рассчитывают закончить тушение в ближайшие часы, заявил глава пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка в эфире телеканала "78". "Заходить внутрь крайне опасно для личного состава, мы работаем снаружи. Поэтому нам приходится использовать большое количество воды для тушения. Думаю, к вечеру сегодня мы ликвидируем данный пожар", - сообщил он.

Пожар возник 12 апреля

Историческое здание, в которой размещался бизнес-центр, загорелось днем 12 апреля. Огонь распространился на площадь около 10 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий. При тушении и спасении находившихся в здании людей погиб один пожарный. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы с ожогами 40-50 процентов поверхности тела. Пожару был присвоен пятый, максимальный ранг сложности. Возгорание удалось локализовать через 10 часов после возгорания. К утру 13 апреля площадь пожара удалось сократить до 500 квадратных метров.

Еще один пожар возник в хостеле, расположенном рядом с Невской мануфактурой. Пламя перекинулось на крышу мини-гостиницы "Мэрибэль". Площадь пожара составила 50 квадратных метров, постояльцы были эвакуированы. Возгорание ликвидировано.

Возбуждены два уголовных дела

В связи с пожаром возбуждены два уголовных дела, задержаны два человека. В качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, подозреваемым было известно, что проверки ГУ МСЧ по Санкт-Петербургу в 2020-2021 годах выявили нарушения требований пожарной безопасности, в соответствии с которыми эксплуатацию зданий было осуществлять нельзя. Еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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