  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Вертолет заходит на посадку
Фото: D. Faget/AFP/Getty Images
ОбществоРоссия

Основатель Forex Club Таран погиб из-за крушения вертолета

Екатерина Венкина
21 мин. назад

Вячеслав Таран - председатель Libertex Group и основатель Forex Club - погиб в результате крушения вертолета на юго-востоке Франции, неподалеку от Монако.

https://p.dw.com/p/4KAoy

Проживавший в Монако бизнесмен из России Вячеслав Таран - основатель группы компаний по интернет-трейдингу Forex Club - погиб в результате крушения вертолета неподалеку от Монако. Об этом в воскресенье, 27 ноября, передало издание Var-Matin. Информацию подтверждает также газета Monaco Daily News. По сведениям Finance Magnates, в компании Libertex Group подтвердили смерть предпринимателя.

По данным Monaco Daily News, крушение произошло около 16.00 мск 25 ноября. Одномоторный легкий вертолет Eurocopter EC130 (H130) компании-оператора Monacair вылетел из швейцарской Лозанны. ЧП произошло в департаменте Приморские Альпы, на юго-востоке Франции, неподалеку от Монако. Погиб также 35-летний французский пилот. В кабине должен был находиться еще один пассажир, но он в последний момент отказался от полета, сообщили в Monacair. Погода на месте происшествия была хорошей. Причина крушения устанавливается. Двигатель вертолета H130 считается очень надежным. По данным Monacair, пилот налетал более 1 000 часов. Заместитель прокурора Ниццы посетил место аварии и указал, что не исключается вина третьей стороны.

В российском посольстве во Франции уточнили, что катастрофа произошла в районе города Вильфранш-сюр-Мер. Представители консульства находятся на связи с семьей погибшего для урегулирования всех административных вопросов, добавили в дипмиссии.

Бизнесмен пользовался уважением в Монако и других странах

Правительство Монако в связи с ЧП выступило с заявлением. В нем оно выразило соболезнования семьям погибших и заявило, что "разделяет боль, вызванную этой трагедией". По словам одного из близких друзей семьи, Таран пользовался уважением в Монако и других странах, где работал. По предварительным данным, бизнесмен был обладателем мальтийского паспорта. Он был женат, у него остались трое детей.

Вячеслав Таран родился в 1969 году, он был выпускником Владивостокского государственного университета. Занимал пост соучредителя и председателя совета директоров онлайн-брокера Libertex Group. В 1997 году был одним из соучредителей Forex Club. В 2018 году Центробанк аннулировал лицензию Forex Club. У команды Libertex - более 2 200 000 клиентов в Латинской Америке, Европе и Азии.

Предприниматель был одним из основателей благотворительного фонда Change One Life, помогающего детям из детских домов обрести семью и жить полноценной жизнью. На сегодняшний день Change One Life помог более чем 30 000 детей-сирот. Последние 10 лет Таран жил в Монако.

Смотрите также:

Как в ГДР за день разбились 13 советских самолетов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Германии реагируют на катастрофу лайнера Sukhoi Superjet 100. DW Новости

Как в Германии реагируют на катастрофу лайнера Sukhoi Superjet 100. DW Новости

41 человек погиб в результате крушения лайнера авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. Авиакатастрофа привлекла большое внимание и западных СМИ, в частности, немецких. Свою точку зрению высказали и эксперты.
Политика6 мая 2019 г.12:59 мин.
external

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону

Жертвами крушения лайнера FlyDubai стали все 62 человека, находившихся на борту. Основные версии авиакатастрофы в Ростове-на-Дону: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотов.
Политика19 марта 2016 г.01:07 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard 2A7

В Киеве призвали снять табу на поставки современного оружия

Конфликты16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Любовь Ярош

102-летняя украинка о Голодоморе и войне РФ против Украины

102-летняя украинка о Голодоморе и войне РФ против Украины

История27 ноября 2022 г.
Автомобиль турецкой полиции в Анкаре

"Возьмите ваши деньги и убирайтесь". Мафия облюбовала Турцию

"Возьмите ваши деньги и убирайтесь". Мафия облюбовала Турцию

Преступность27 ноября 2022 г.
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и президент Украины Владимир Зеленский

Международный саммит в Киеве и другие итоги 276-го дня войны

Международный саммит в Киеве и другие итоги 276-го дня войны

Конфликты26 ноября 2022 г.
Инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Токаев на инаугурации: Мы находимся в начале тернистого пути

Токаев на инаугурации: Мы находимся в начале тернистого пути

Политика26 ноября 2022 г.
Белорусы с БЧБ-флагом в Берлине

Белорусы с немецким паспортом - об отказе от гражданства РБ

Белорусы с немецким паспортом - об отказе от гражданства РБ

Общество26 ноября 2022 г.
Надпись на одной из школ Купянска

Учителя в Купянске рассказали о работе во время оккупации РФ

Учителя в Купянске рассказали о работе во время оккупации РФ

Конфликты26 ноября 2022 г.
На главную страницу