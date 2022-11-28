Основатель Forex Club Таран погиб из-за крушения вертолета

Проживавший в Монако бизнесмен из России Вячеслав Таран - основатель группы компаний по интернет-трейдингу Forex Club - погиб в результате крушения вертолета неподалеку от Монако. Об этом в воскресенье, 27 ноября, передало издание Var-Matin. Информацию подтверждает также газета Monaco Daily News. По сведениям Finance Magnates, в компании Libertex Group подтвердили смерть предпринимателя.

По данным Monaco Daily News, крушение произошло около 16.00 мск 25 ноября. Одномоторный легкий вертолет Eurocopter EC130 (H130) компании-оператора Monacair вылетел из швейцарской Лозанны. ЧП произошло в департаменте Приморские Альпы, на юго-востоке Франции, неподалеку от Монако. Погиб также 35-летний французский пилот. В кабине должен был находиться еще один пассажир, но он в последний момент отказался от полета, сообщили в Monacair. Погода на месте происшествия была хорошей. Причина крушения устанавливается. Двигатель вертолета H130 считается очень надежным. По данным Monacair, пилот налетал более 1 000 часов. Заместитель прокурора Ниццы посетил место аварии и указал, что не исключается вина третьей стороны.

В российском посольстве во Франции уточнили, что катастрофа произошла в районе города Вильфранш-сюр-Мер. Представители консульства находятся на связи с семьей погибшего для урегулирования всех административных вопросов, добавили в дипмиссии.

Бизнесмен пользовался уважением в Монако и других странах

Правительство Монако в связи с ЧП выступило с заявлением. В нем оно выразило соболезнования семьям погибших и заявило, что "разделяет боль, вызванную этой трагедией". По словам одного из близких друзей семьи, Таран пользовался уважением в Монако и других странах, где работал. По предварительным данным, бизнесмен был обладателем мальтийского паспорта. Он был женат, у него остались трое детей.

Вячеслав Таран родился в 1969 году, он был выпускником Владивостокского государственного университета. Занимал пост соучредителя и председателя совета директоров онлайн-брокера Libertex Group. В 1997 году был одним из соучредителей Forex Club. В 2018 году Центробанк аннулировал лицензию Forex Club. У команды Libertex - более 2 200 000 клиентов в Латинской Америке, Европе и Азии.

Предприниматель был одним из основателей благотворительного фонда Change One Life, помогающего детям из детских домов обрести семью и жить полноценной жизнью. На сегодняшний день Change One Life помог более чем 30 000 детей-сирот. Последние 10 лет Таран жил в Монако.

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