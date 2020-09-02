Немецким полицейским пришлось иметь дело с настоящими ослами (фото)

Оберхаузен • Для этих двух немецких полицейских рабочая неделя началась весьма нестандартно. По долгу службы они регулярно выезжают по вызовам на автобаны, однако с такими участниками движения дело приходится иметь не каждый день. В понедельник, 5 июля, два осла выбрались из своего загона в Оберхаузене и решили прогуляться - не на луга или поля, а по скоростной трассе.

Местным жителям удалось задержать этих нарушителей ПДД на подходе - около съезда с автобана (по которому эти друзья, вероятно, намеревались пробраться на трассу, да еще и против движения), после чего они под присмотром добровольцев дождались прибытия почетного эскорта. Затем полицейские сопроводили беглецов в вольер в соседнем Кайзергартене. Как сообщает информационное агентство dpa, ослы не пострадали.

Особые правила для автобанов в Германии

Телятам, буйволам, собакам, другим большим и маленьким животным, а также, например, самолетам, велосипедистам или пешеходам на автобанах находиться нельзя. Примеры - по ссылкам ниже. Что делать, если в пути на скоростной трассе сломалась машина или произошла авария, можно прочитать здесь: "На немецком автобане: от аварии не зарекайся" и здесь "Что делать, если на немецком автобане сломалась машина".

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