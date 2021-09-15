Осень в Баварии (фото)

Осень в предгорьях Альп особенно хороша. И этот год не стал исключением. Убедитесь сами!
Тутцинг • Озеро Штарнбергер-Зе (или Штарнбергское озеро) расположено в предгорьях Альп - в федеральной земле Бавария, в 30 километрах от Мюнхена. Является самым большим по объему внутренним озером Германии (не считая Боденского, находящегося на территории Германии, Австрии и Швейцарии). Здесь красиво в любое время года, но осенью - особенно. Смотрите сами!
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