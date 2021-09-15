 Осень в Баварии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.10.2021

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По Германии

Осень в Баварии (фото)

Осень в предгорьях Альп особенно хороша. И этот год не стал исключением. Убедитесь сами!

Тутцинг, Бавария

Тутцинг • Озеро Штарнбергер-Зе (или Штарнбергское озеро) расположено в предгорьях Альп - в федеральной земле Бавария, в 30 километрах от Мюнхена. Является самым большим по объему внутренним озером Германии (не считая Боденского, находящегося на территории Германии, Австрии и Швейцарии). Здесь красиво в любое время года, но осенью - особенно. Смотрите сами!

На Штарнбергском озере
На Штарнбергском озере


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  • Нойшванштайн

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    1. Нойшванштайн

    Баварское управление государственных дворцов, парков и озер опубликовало статистику посещаемости своих музеев за 2017 год. Это ведомство при земельном министерстве финансов отвечает за шестьдесят баварских достопримечательностей. В рейтинге популярности этих памятников первое место прочно удерживает замок короля Людвига II Нойшванштайн, который осмотрели 1,5 миллиона человек.

  • Мюнхенская резиденция (Residenz München)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    2. Мюнхенская резиденция

    Около 420 тысяч посетителей побывали в Мюнхенской резиденции - исторической резиденции герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов в центре Мюнхена. Она была заложена в конце XIV века, позже расширялась и перестраивалась до XIX столетия.

  • Линдерхоф (Linderhof)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    3. Линдерхоф

    На третьем и четвертом местах - еще два памятника, ставших наряду с Нойшванштайном воплощением архитектурных фантазий Людвига II. Замок Линдерхоф, находящийся в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена, в прошлом году посетили более 400 тысяч туристов.

  • Херренкимзе (Herrenchiemsee)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    4. Херренкимзе

    Дворец Херренкимзе был возведен для Людвига II в шестидесяти километрах от Мюнхена на острове посреди озера Кимзе, который называют "Баварским морем". Здесь побывали около 375 тысяч человек.

  • Вюрцбургская резиденция (Würzburger Residenz)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    5. Вюрцбургская резиденция

    Следующая в рейтинге - Вюрцбургская епископская резиденция. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, шедевр позднего барокко, возведенный по проекту Бальтазара Неймана, посетили в 2017 году около 345 тысяч человек.

  • Нимфенбург (Nymphenburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    6. Нимфенбург

    Дворец Нимфенбург, построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. В нем побывали более 310 тысяч туристов, не считая посетителей прекрасного дворцового парка.

  • Кайзербург (Kaiserburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    7. Кайзербург

    Замок Кайзербург, заложенный в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе, более пяти веков являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. В здешнем музее в 2017 году побывали около 180 тысяч человек.

  • Вальхалла (Walhalla)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    8. Вальхалла

    Далее в списке - два монумента. Это, во-первых, Вальхалла - зал славы выдающихся личностей германской истории и культуры. Был воздвигнут на берегу Дуная недалеко от Регенсбурга в 1842 году. Вальхаллу посетили более 145 тысяч человек.

  • Зал Освобождения (Befreiungshalle)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    9. Зал Освобождения

    Следующий монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации. Зал Освобождения, заложенный в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I, находится в городе Кельхайм. Сейчас его ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

  • Кадольцбург (Cadolzburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    Кадольцбург

    Замок Кадольцбург впервые упоминается в середине XII века. Он находится во Франконии, недалеко от городов Фюрт и Нюрнберг. Относится к числу самых мощных крепостных сооружений в Баварии. Здешнюю экспозицию, посвященную истории Средневековья, ежегодно посещают около 50 тысяч туристов.

  • Вискирхе (Wieskirche)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


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