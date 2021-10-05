 Комиссия Совета Европы заявила о невыполнении РФ ее рекомендаций | Новости из Германии о России | DW | 05.10.2021

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Россия

Комиссия Совета Европы заявила о невыполнении РФ ее рекомендаций

Россия не выполнила две рекомендации, которые Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью дала ей в 2019 году с просьбой уделить им первоочередное внимание.

Человек с радужным флагом на акции в Санкт-Петербурге, 2013 год

Протест против закона об ответственности за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних (фото из архива)

Россия не выполнила две приоритетные рекомендации Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН, ECRI), а именно: по созданию в РФ независимого от полиции и прокуратуры органа, уполномоченного расследовать жалобы на действия полиции, а также по  упразднению юридического запрета на предоставление информации о гомосексуальности несовершеннолетним (закон о так называемой "пропаганде" нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Такие выводы содержатся в заключении, обнародованном Советом Европы во вторник, 5 октября.

Речь идет о так называемых "промежуточных" рекомендациях ЕКРН, которые содержались в последнем большом мониторинговом отчете по России, опубликованном в марте 2019 года. Как отмечает пресс-служба Совета Европы, выполнение РФ остальных рекомендаций из этого документа будет оценено позже.

Россия о контроле за действиями полиции

Комментируя рекомендации ЕКРН по созданию эффективного механизма работы с жалобами на действия полиции, российские власти указали, что контроль за действиями полиции, с их точки зрения, в стране уже обеспечен. Им занимаются компетентные ведомства, в частности, генпрокуратура, а также общественные организации и органы, такие как "Общественная палата РФ" и общественные наблюдательные комиссии, говорилось в ответе РФ. По мнению российских властей, в данной ситуации выполнение рекомендации ЕКРН не является необходимым.

"ЕКРН сожалеет о таком взгляде и подчеркивает необходимость наличия полностью независимого, профессионального и достойного доверия механизма работы с жалобами на действия полиции", - говорится в пресс-релизе СЕ от 5 октября.

Гомосексуальность и "традиционные семейные ценности"

Что касается рекомендации по упразднению запрета на распространение среди несовершеннолетних информации о гомосексуальности, то их в Москве назвали "абсолютно нерелевантными для российской законодательной системы". Российские власти сослались на Конституцию РФ, в которой говорится, что поддержка, укрепление и защита семьи и традиционных семейных ценностей являются одной из задач правительства страны. "Понятие "традиционных семейных ценностей", очевидно, не включает продвижение гомосексуальности среди несовершеннолетних", - говорилось далее в документе.

Группы гражданского общества информировали ЕКРН о том, что соотношение между числом вынесенных решений о выплате штрафов за нарушение по статье 6.21 КоАП РФ "о пропаганде среди совершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений" и числом заведенных по этой статье административных дел продолжает снижаться. За первую половину 2020 года было заведено 15 дел и лишь одно из них окончилось штрафом. Для сравнения: в 2019 году было заведено 20 дел, четыре из которых закончились решением о выплате штрафа. 

"Тем не менее ЕКРН считает, что размытость формулировки, потенциальный широкий охват и негативное влияние данного правового акта продолжает оставаться проблемой", - подчеркивают в комиссии. При этом представители ЕКРН выразили особое беспокойство тем, что российские власти сочли соответствующую рекомендацию Совета Европы "нерелевантной", несмотря на то что она базировалась на решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенном против РФ.

О Европейской комиссии против расизма и нетерпимости

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, учрежденная Советом Европы, является независимым органом по правам человека, специализирующимся на проблемах, касающихся расизма, дискриминации, ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости в Европе. Комиссия регулярно публикует доклады на эти темы и дает рекомендации в этом отношении странам-членам Совета Европы.

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    Автор: Виктор Вайц


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