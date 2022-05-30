Орбан назвал условие поддержки эмбарго на российскую нефть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опроверг наличие согласия по поводу эмбарго на российскую нефть, без которого в ЕС не могут ввести шестой пакет санкций против РФ. Об этом он заявил перед началом саммита ЕС в Брюсселе в понедельник, 30 мая, сообщает корреспондент DW.

"Согласия нет вообще. Проблема в том, что мы сейчас в очень тяжелой ситуации из-за безответственного поведения Еврокомиссии", - отметил Орбан. По его словам, на неформальном саммите в Версале лидеры ЕС договорились, что Еврокомиссия не будет вносить предложений санкций, касающихся энергетики, до того, как их согласуют с государствами-членами объединения. Именно они единогласно принимают санкции ЕС.

"Теперь ни с того ни с сего есть идея эмбарго и санкций на нефть без ответа на вопросы, касающиеся безопасности поставок в Венгрию… Венгерская позиция очень проста: поскольку энергетика является серьезным вопросом, а не детской игрушкой, нам вначале нужны решения, а потом санкции. До сих пор, с первыми пятью пакетами санкций, подход был противоположным: вначале мы вводили санкции, а тогда начинали думать о последствиях и искать решения", - заявил венгерский премьер.

"Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут решения для безопасности поставок энергоносителей в Венгрию", - отметил Орбан. Предложение сделать исключение из эмбарго для трубопроводной нефти из РФ он назвал "неплохим". "Это хороший подход, но нам нужны гарантии, что в случае аварии на трубопроводе, идущем по Украине, у нас будет право получать российскую нефть из других источников. Если мы их получим, то мы согласны (на эмбарго. - Ред.)", - добавил премьер Венгрии.

Как известно, большинство российской нефти поставляется в ЕС танкерами. Но треть поставок идет трубопроводом "Дружба", одна ветка которой проходит, в частности, по территории Украины. Именно по ней нефть из РФ попадает в Венгрию, Словакию и Чехию. У этих стран нет выхода к морю, поэтому они не могут самостоятельно поставлять нефть из других источников танкерами.

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