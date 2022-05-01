Оппозиция в Ереване анонсировала акции неповиновения

На площади Франции в центре Еревана прошел массовый митинг оппозиции с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщил в воскресенье, 1 мая, заместитель председателя Национального собрания (парламента) Армении Ишхан Сагателян, являющийся членом социалистической партии националистического толка Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", со 2 мая в городе начнутся масштабные акции гражданского неповиновения. По словам Сагателяна, митингующие не собираются расходиться и устанавливают палатки.

Участники региональных шествий стянулись в столицу

Как передало издание "Кавказский узел", участники антиправительственных шествий из Иджевана, Тигранашена, Армавира и Апарана дошли до Еревана и собрались на площади Франции.

По сведениям агентства "Интерфакс", движение в центре столицы Армении было полностью перекрыто.

Экс-глава СНБ говорит об "углублении отношений с РФ"

Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян, ранее задерживавшийся по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Пашиняна и узурпации власти, 30 апреля заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке главы кабмина.

По словам Ванецяна, в случае прихода оппозиции к власти, будут приняты меры по пресечению "односторонних уступок" Азербайджану, углублены отношения с Россией.

Премьер Армении Никол Пашинян 19 апреля провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огареве. Обсуждалась, в частности, реализация договоренностей по Нагорному Карабаху от 2020 и 2021 годов.

Смотрите также:

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Митинги собирают тысячи людей Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Демонстранты настроены мирно Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване В качестве подкрепления Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Внутреннее дело Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Полиция обещает не прибегать к силе Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Разговор по душам Слышат ли они друг друга?

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Советы недовольных "Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Президенту, лично Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Мелодии и ритмы Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Заводила У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване И в зной, и в ливень Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным. Автор: Ашот Газазян, Ереван

