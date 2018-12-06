 Opel выпустит электроверсии всех моделей до 2024 года | Новости из Германии о Германии | DW | 06.12.2018

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Германия

Opel выпустит электроверсии всех моделей до 2024 года

Пострадав от убытков и "дизельного скандала", автоконцерн Opel планирует в ближайшие два года выпустить гибридную версию SUV Grandland X и электроверсии Corsa, SUV Mokka и Vivaro.

Электромобиль (фото из архива)

Электромобиль (фото из архива)

Немецкий автоконцерн Opel делает ставку на электромобили. "Мы избавимся от выбросов углекислого газа", - заявил глава концерна Михаэль Лошеллер (Michael Lohscheller) на встрече с журналистами, передает информагентство dpa в четверг, 6 декабря. В частности, в 2019 году планируется выпустить электрическую версию компактного автомобиля Corsa, которая, по словам Лошеллера, станет "настоящим народным электромобилем" и "сделает электротранспорт доступным для широко круга клиентов".

Контекст

Федеральный административный суд сделал возможным введение запретов на въезд дизельных машин в немецкие города. Теперь в Германии задумались о мерах, как такие запреты предотвратить. (01.03.2018)

Для автопрома сделка означает новый расклад сил, для немецких и британских автостроителей - угрозу потерять работу, а для россиян - возможность возвращения популярного бренда. (06.03.2017)

На 2019-2020 года запланирован также выпуск гибридной версии модели SUV Grandland X и электрических версий моделей SUV Mokka и Vivaro. Opel намерен до 2024 года представить электроверсии всех своих существующих моделей.

Трудности Opel: убытки и обыски

В последние два десятилетия ныне успешный автоконцерн Opel стал убыточным. Летом 2017 года французская группа Peugeot Citroen (PSA) приобрела у американской корпорации General Motors за 1,3 млрд евро ее дочерние фирмы - Opel вместе с британской Vauxhall. PSA надеется что реформирование компании даст положительные результаты уже к 2020 году. Лошеллер в свою очередь обещал, что новая компания Opel будет прибыльной, ориентированной на мировой рынок и электромобильность.

15 октября 2018 года в офисах Opel в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне прошли обыски в связи с подозрением в манипуляциях с уровнем выхлопных газов. Концерн подозревают в сбыте дизельных автомобилей с манипулированным программным обеспечением. Федеральное автотранспортное ведомство Германии распорядилось начать отзыв 96 тысяч дизельных автомобилей Opel во всем мире, в том числе около 32 тысячи - в Германии. 

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    Презентация Audi e-tron состоялась 17 сентября в США, что можно истолковать как готовность потягаться силами с мировым лидером в производстве элитных электромобилей, американской компанией Tesla. Так, e-tron будет иметь запас хода в 400 км, что сравнимо с Model 3 от Tesla.

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    У электромобилей других марок, которые, как и Audi, принадлежат концерну Volkswagen, цифры менее впечатляющие. Так, под брендом Volkswagen концерн сейчас продает клиентам только 2 электрические модели - E-Golf (с начала 2014 года) и E-Up (с конца 2013). Технические характеристики таковы: запас хода у E-Golf - 300 км (и это по старым, менее экологичным нормам), у E-Up - 160 км.

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    Будущее называется I.D.

    В этом году премьер электромобилей от VW не ожидается. Концерн сейчас перестраивает свой завод в немецком Цвикау, где в 2019 году начнется производство совершенно новой линейки электромобилей под общим брендом I.D. Среди прочего - и изображенного на фото микроавтобуса I.D. Buzz.

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    Другое будущее под названием EQC

    Пытаются наверстать упущенное и в концерне Daimler. Сайт автопроизводителя, оттенив прошлые эксперименты с электромобильностью, уже вовсю рекламирует новую линейку электромобилей марки Mercedes - EQC. Но в серию первая машина EQC - внедорожник - выйдет в середине 2019 года. Следом за внедорожником компания обещает полную линейку на новой технологии, от компакт-класса до премиум-сегмента.

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    А вот принадлежащая Daimler марка Smart будет полностью переориентирована на электромобильность. С 2020 года машины Smart будут продаваться во всей Западной Европе только с электрическим двигателем. А в США, Канаде и Норвегии от бензиновых Smart отказались еще 2017 году.

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    BMW удивит в 2020 году

    BMW уделяла внимание электромобильности больше других немецких автопроизводителей - так что уже имеет в активе две серийные модели машин с электрическими двигателями: i3 (на фото) и i8. Но с запасом хода в 200 км (i3) и у баварских автопроизводителей есть куда расти - поэтому с 2020 года BMW обещает вывести на рынок новые серийные модели электромобилей.

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    Porsche нужно еще время

    Миллиарды евро инвестирует сейчас в разработки и другая дочерняя фирма Volkswagen - Porsche. Полностью электрическая модель этого бренда ожидается в 2020 году. Предварительное название модели - Taycan.

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    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Opel ждут перемены

    Поклонники выпускающейся в ФРГ марки Opel могли уже с 2012 года купить электромобиль Ampera. Но на самом деле он производился в США. Поэтому после приобретения компании Opel в 2017 году французским концерном PSA новый владелец объявил о планах по выпуску новых электромобилей: в 2020 году на рынок должна выйти новая Corsa с электрическим приводом, а к 2022 - еще четыре модели электромобилей.

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    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Стартапы в эру электромобильности

    Перспективы электромобильности увлекли не только гигантов немецкого автопрома, но и небольшие стартапы. Например, ахенская фирма e.GO Mobile AG, созданная всего лишь в 2015 году, уже к концу 2018 года собирается выпустить на рынок свою первую серийную модель e.GO Life (на фото).

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Почтальон приезжает на электромобиле

    А немецкая почта - Deutsche Post, так и не найдя в 2014 года ни одного автопроизводителя, готового поставить небольшие автофургоны для развоза почты, сама приобрела никому не известную тогда фирму StreetScooter. Фирма прекрасно справилась с заданием, и сейчас по дорогам Германии разъезжает уже более 6 тысяч выпущенных ею желтых электромобилей.

    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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Выхлопные газы на экспорт: вторая жизнь дизельных автомобилей из Германии

Контекст

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

Автоконцерны ФРГ пока отстают от конкурентов в выпуске электромобилей. DW посмотрела имеющиеся модели - и ознакомилась с планами на будущее Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Volkswagen, Opel и Porsche. (19.09.2018)  

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