 Олег Тиньков признал вину и выплатит США более 500 млн долларов | Экономические новости из Германии | DW | 02.10.2021

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Экономика

Олег Тиньков признал вину и выплатит США более 500 млн долларов

Банкир Тиньков заключил мировое соглашение, в рамках которого уплатит в казну США более полумиллиарда долларов. Суду рекомендовано зачесть время, проведенное им под арестом, как отбытый срок за налоговое мошенничество.

Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков

Олег Тиньков

Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков признал себя виновным по делу о мошенничестве 2013 года, в рамках которого его обвиняли в сокрытии активов с целью уклонения от уплаты налогов, и согласился выплатить властям США более 500 млн долларов. Об этом сообщило американское министерство юстиции в пятницу, 1 октября.

По словам представителя Минюста, те 506 828 377 долларов, которые внесет в казну США банкир, включая неуплаченные налоги, проценты и штраф, более чем вдвое превышают сумму, уплаты которой он пытался избежать при помощи мошеннической схемы (248 525 339 долларов). В рейтинге Bloomberg Billionaires Index состояние Тинькова оценено в 8 млрд долларов.

Время ареста Тинькова могут зачесть как отбытый срок

Министерство юстиции США отмечает, что время, проведенное Тиньковым под арестом в Великобритании, в рамках мирового соглашения может быть зачтено как уже отбытый тюремный срок, и еще в течение года он будет находиться на свободе под надзором. Если суд, которому предстоит вынести окончательное решение по этому делу, сочтет это мировое соглашение допустимым, "рекомендации станут окончательным вердиктом".

Оглашение приговора Тинькову назначено на 29 октября в Окленде, штат Калифорния.

Мошенничество с отказом от гражданства

Согласно обвинительному заключению, Олег Тиньков при отказе от гражданства США утаил 1 млрд долларов в активах и доходах, чтобы снизить сумму налога на экспатриацию (exit tax). В результате первичного размещения (IPO) в 2013 году на Лондонской фондовой бирже акций компании TCS Group Holding, мажоритарным акционером которой являлся Тиньков, стоимость его доли превысила 1 млрд долларов.

Через три дня после IPO бизнесмен вышел из гражданства США, которым обладал с 1996 года, и по закону должен был заплатить exit tax. Чтобы добиться снижения налога, он подал в налоговую службу США недостоверные сведения о том, что его доход за 2013 год якобы составил 206 тысяч долларов, а стоимость активов - 300 тысяч долларов.

Олег Тиньков был арестован в Лондоне в феврале 2020 года. С тех пор он опротестовывал свою выдачу властям США, ссылаясь на то, что лечится в Великобритании от лейкемии. Британский суд обязал миллиардера сдать паспорта России и Кипра.

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    Автор: Екатерина Венкина


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