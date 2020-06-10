ОЭСР прогнозирует замедленный рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в связи с продолжающейся пандемией коронавируса будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном во вторник, 1 декабря. Согласно прогнозам организации, в будущем году экономический рост в мире составит 4,2 процента, в 2022-м - 3,7 процента. Еще в середине сентября ОЭСР предсказывала 5-процентный рост мировой экономики в 2021 году.

В то же время организация в текущем году прогнозирует экономический спад в мире в объеме 4,2 процента – несколько меньше, чем опасались эксперты.

Германии эксперты ОЭСР предсказывают рост экономики в 2,8 процента в будущем и 3,3 процента - в 2022 году. В нынешнем году ВВП Германии, согласно расчетам организации, сократится на 5,5 процента. В странах еврозоны в целом спад экономики в нынешнем году составит 7,5 процента.

В 2020 году рост ожидается только в Китае

Среди крупных стран мира экономический рост в текущем году, согласно прогнозам ОЭСР, ожидается только в Китае, там он может составить 1,8 процента. В будущем и 2022 году ВВП Китая может вырасти, соответственно, на 8 и 4,9 процента. США закончат нынешний год спадом в размере 3,7 процента, в ближайшие два года американская экономика будет расти на более чем 3 процента в год, говорится в докладе ОЭСР.

Разработка вакцин от коронавируса положит конец нынешнему кризису, уверены в ОЭСР. Сейчас важно, чтобы государства поддерживали экономику фискальными и финансовыми мерами, чтобы избежать сползания в еще более глубокий кризис, говорится в докладе. Эксперты ОЭСР советуют правительствам инвестировать в цифровизацию, экологичную инфраструктуру и образование. Они также рекомендуют по возможности воздержаться от закрытия школ во время пандемии.

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