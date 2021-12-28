Международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Александра Лукашенко "Коррупционером года - 2021". Об этом организация сообщила на своем сайте во вторник, 28 декабря. Как отмечается в сообщении, "последний диктатор Европы" удостоился этой награды за "потворство организованной преступности и коррупции".

"Коррупционера года" выбирали из ркордного числа - 1166 претендентов, которых выдвинули читатели, журналисты и редакторы OCCRP и партнеры Центра. Жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции, впервые в истории единогласно проголосовало при определении "Коррупционера года". "В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел", - прокомментировал решение координатор жюри, сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

OCCRP выделил следующие "достижения" белорусского правителя за 2021 год: организовал потоки государственных средств олигархам, близким его семье, приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом на борту в нарушение международного воздушного права, спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе Беларуси с Евросоюзом, распространял дезинформацию о коронавирусе и методах лечения.

Превзошел Асада и Эрдогана

В споре за звание "Коррупционера года" Лукашенко превзошел экс-президента Афганистана Ашрафа Гани, сирийского диктатора Башара Асада, президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.

OCCRP с 2012 года присуждает звание "Коррупционер года" самым заметным фигурам в мире оргпреступности и коррупции. Ранее его обладателями становились президент Азербайджана Ильхам Алиев (2012 год), президент России Владимир Путин (2014 год), правитель Венесуэлы Николас Мадуро (2016 год), президент Филиппин Родриго Дутерте. В прошлом году премия была присуждена президенту Бразилии Жаиру Болсанару.

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