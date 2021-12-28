 OCCRP назвал Александра Лукашенко ″Коррупционером года″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

OCCRP назвал Александра Лукашенко "Коррупционером года"

"Коррупционера года" выбирали из числа рекордных 1166 претендентов. "В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел", - прокомментировал решение сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко

Правитель Беларуси Александр Лукашенко признан "Коррупционером года"

Международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Александра Лукашенко "Коррупционером года - 2021". Об этом организация сообщила на своем сайте во вторник, 28 декабря. Как отмечается в сообщении, "последний диктатор Европы" удостоился этой награды за "потворство организованной преступности и коррупции".

"Коррупционера года" выбирали из ркордного числа - 1166 претендентов, которых выдвинули читатели, журналисты и редакторы OCCRP и партнеры Центра. Жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции, впервые в истории единогласно проголосовало при определении "Коррупционера года". "В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел", - прокомментировал решение координатор жюри, сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

OCCRP выделил следующие "достижения" белорусского правителя за 2021 год: организовал потоки государственных средств олигархам, близким его семье, приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом на борту в нарушение международного воздушного права, спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе Беларуси с Евросоюзом, распространял дезинформацию о коронавирусе и методах лечения.

Превзошел Асада и Эрдогана

В споре за звание "Коррупционера года" Лукашенко превзошел экс-президента Афганистана Ашрафа Гани, сирийского диктатора Башара Асада, президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.

OCCRP с 2012 года присуждает звание "Коррупционер года" самым заметным фигурам в мире оргпреступности и коррупции. Ранее его обладателями становились президент Азербайджана Ильхам Алиев (2012 год), президент России Владимир Путин (2014 год),  правитель Венесуэлы Николас Мадуро (2016 год), президент Филиппин Родриго Дутерте. В прошлом году премия была присуждена президенту Бразилии Жаиру Болсанару.

Смотрите также:

  • Министр торговли США сотрудничал с компанией из России

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Российский интерес американского министра

    Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Русская доля в Facebook и Twitter

    Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".

  • Британские банкиры уходят от налогов

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону

    Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.

  • Frankreich Paris Scharapowa bei French Open Füße (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Nike - бег от налогов

    Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.

  • Apple-Logo (Picture-alliance/dpa/C. Dernbach)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Ох, яблочко...

    Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

  • Kanada Ministerpräsident Trudeau im Kajak (Ausschnitt) (picture-alliance/empics/D. Dyck)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 08:03

Жданов - о премии Сахарова Навальному: Это премия всей борьбе с коррупцией в России (14.12.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Коррупция в России: кто и как с ней борется перед выборами в Госдуму. Европа в фокусе  

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование (05.03.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями  

Россия блокирует Tor: чего она добилась и что делать пользователю?  

В Германии вступают в силу более жесткие коронавирусные ограничения  