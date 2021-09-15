Центр журналистов‑расследователей OCCRP прекратил работу в России

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил, что прекращает работать в России, чтобы защитить журналистов "на фоне кампании Кремля против независимой журналистики". Об этом говорится в сообщении OCCRP,выложенном на сайте организации в среду, 15 сентября.

"Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы. Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами", - пояснил сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан.

В Центре отметили, что за последний месяц большинство российских партнеров OCCRP были внесены в список "иноагентов" или "нежелательных организаций". Те, кто получил этот статус, должны соблюдать жесткие требования, мешающие работе, многие другие были вынуждены закрыться.

Расследования будут продолжаться

В то же время в OCCRP заверили, что его журналисты продолжат выпускать расследования о России. "Российское правительство - крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать", - пообещали в Центре.

В сообщении отмечается, что российским сотрудникам предложили для продолжения работы в OCCRP переехать в другие страны. Тем, кто отказался от этого, организация выплатила выходное пособие и помогла с поиском новой работы.

Центр OCCRP известен по громким расследования о коррупции - данный проект, в числе прочего, участвовал в работе над "Панамском архивом". OCCRP был основан в 2007 году в Сараево Дрю Салливаном и Полом Раду. Летом 2021 года несколько российских журналистов OCCRP были внесены в список "СМИ - иностранных агентов".

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