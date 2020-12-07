 Обвинение просит для Карины Цуркан 18 лет колонии по делу о шпионаже | Новости из Германии о России | DW | 15.12.2020

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Россия

Обвинение просит для Карины Цуркан 18 лет колонии по делу о шпионаже

Обвинение во время прений в Мосгорсуде заявило о доказанной вине бывшего топ-менеджера "Интер РАО". Карину Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Молдовы, она считает дело сфабрикованным.

Бывший топ-менеджер Интер РАО Карина Цуркан в зале суда

Гособвинение просит Мосгорсуд приговорить бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 18 годам колонии общего режима. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил адвокат женщины, обвиняемой в шпионаже в пользу Молдовы. По словам защиты, гособвинитель во время прений в Московском городском суде заявил о доказанной вине Цуркан и назвал ее "врагом государства".

Дело Карины Цуркан

Карину Цуркан задержали летом 2018 года и предъявили обвинение в шпионаже. По версии следствия, спецслужбы Молдовы завербовали Цуркан в 2004 году, а в 2015-м женщина якобы передала спецслужбам документ, касающийся "отдельных аспектов действий" российских энергетических компаний в рамках международных проектов. Процесс проходит в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены.

Сама Цуркан и ее защита считают обвинение сфабрикованным. В интервью онлайн-изданию "Медуза" в августе 2018 года бывший топ-менеджер заявила, что не имела доступа к государственной тайне.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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