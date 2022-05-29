ОБСЕ в Украине: как организация может проявить себя после войны

Когда Хельга Мария Шмид (Helga Maria Schmid) беседует с DW в Вене о завершении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, она использует такие слова, как "очень жаль" и "душераздирающе".

Шмид - генеральный секретарь базирующейся в Вене Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Когда 24 февраля Россия вторглась в Украину, она приняла решение об эвакуации международного персонала организации и переезде ее местных сотрудников. "Эта миссия проделала невероятный объем работы, - указывает Шмид. - Не только в плане наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. Более чем 1300 наблюдателей были нашими глазами и ушами в Украине".

Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид

ОБСЕ - крупнейшая в мире организация в сфере безопасности, в которую входят 57 стран-членов из Северной Америки, Центральной Азии и Европы, включая Украину и Россию.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году именно это обстоятельство позволило позиционировать ОБСЕ в качестве нейтрального посредника - или "единственной организации, приемлемой для всех; так сказать, организации первого реагирования", как выражается Шмид.

После обострения вооруженного конфликта между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими военными в Донбассе ОБСЕ была готова выполнить одну из своих ключевых задач: работать над восстановлением мира и безопасности в Европе. Однако ее работе в Украине помешали. Теперь встает вопрос о том, как организация может вернуться к реализации своего потенциала.

Наблюдатели ОБСЕ в Украине

Миссия в Украине была для ОБСЕ на сегодняшний день самой масштабной. Антье Граве, исполняющая обязанности руководителя миссии, рассказала DW, что невооруженные наблюдатели работали 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Они находились, в основном, на востоке Украины, наблюдая за происходящим и сообщая о событиях на местах.

Глава специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве

Никола Голубов из Северной Македонии присоединился к миссии в качестве представителя своей страны почти с самого начала ее работы. "Мы разговаривали с гражданскими лицами и спрашивали их, с какими проблемами они сталкиваются", - вспоминает он. Голубов и его коллеги проверяли, есть ли у украинцев доступ к медицинским услугам, водопроводу, электричеству и газу. Могут ли их дети посещать школу, могут ли они пересечь линию соприкосновения и встретиться со своими родственниками?

За восемь лет своего существования миссия ОБСЕ в Украине сталкивалась и с проблемами. Например, у нее не хватало сотрудников для охвата столь обширной территории, а иногда Россия отказывала в доступе к пограничной зоне.

Однако, несмотря на эти моменты, такие эксперты, как Джейми Ши - старший научный сотрудник брюссельского независимого аналитического центра "Друзья Европы", - подтверждают, что миссия "сыграла полезную роль в плане наблюдения за соблюдением режима прекращения огня, регистрации нарушений, отчетности о гуманитарном положении и оповещения о тревожных ситуациях, когда война грозила возобновиться".

Конечно, миссия по мониторингу Украины сообщала о нарастании напряженности, особенно в январе и феврале этого года, отмечает Антье Граве. "Но события, произошедшие 24 февраля, явно выходят далеко за рамки мандата миссии", - добавляет она.

Консенсус как путь к развитию диалога

Одна из ключевых миссий ОБСЕ заключается в предотвращении конфликтов и войн в Европе. Получается, она провалилась?

Отвечая на этот вопрос, Шмид говорит, что обвинять в неудачах международные организации всегда легко. ОБСЕ предлагает инструменты и платформу для диалога. "Но, в конечном счете, мы не являемся оборонным альянсом, если нет политической воли", - подчеркивает она. Если одна из стран-участниц, в данном случае Россия, выбирает насилие вместо диалога, это не вина организации, убеждена генсек ОБСЕ.

Штаб-квартира ОБСЕ в Вене

Неудивительно, что именно Россия в конце марта наложила вето на продление миссии ОБСЕ по мониторингу в Украине. Благодаря тому, что работа организации строится на принципе консенсуса, один ее член может блокировать решения, которые поддерживают 56 других стран. Из-за этой структуры было бы трудно исключить Россию из ОБСЕ - так, как ее исключили из других международных организаций, например, Совета Европы.

Даже если бы голосование проводилось по принципу "консенсус минус один", который задействуют в случае грубых нарушений прав человека одним из членов организации, Беларусь, скорее всего, поддержала бы Россию, затруднив ее исключение из ОБСЕ еще больше.

Между тем сам факт того, что и Россия, и Украина продолжают оставаться членами этой международной организации, многие считают важным обстоятельством. Все представители стран-членов ОБСЕ продолжают встречаться каждый четверг в рамках так называемого постоянного совета. "ОБСЕ по-прежнему является платформой для диалога, - подчеркивает Ши. - Но в настоящее время она не играет оперативной роли".

Организация являлась для России платформой, на которой она могла выступить с обоснованием своей позиции перед другими государствами. В свою очередь, другие члены ОБСЕ имели возможность выразить в адрес Москвы серьезную озабоченность по поводу вторжения России в соседнее государство.

Когда придет время для ОБСЕ

ОБСЕ была основана в 1970-е годы, во время холодной войны, с целью улучшить отношения между Востоком и Западом. С тех пор она сосредоточилась на таких вопросах, как контроль над вооружениями, свобода прессы, права человека и свободные выборы. "Тогдашние надежды на то, что в Европе больше не будет конфликтов, не совсем оправдались, - признает Шмид. - Но у ОБСЕ есть и большие достижения".

Несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, Шмид считает участие ОБСЕ в заблаговременном поиске политического решения "важной работой".

Ши разделяет это мнение: "По крайней мере, они (российские власти. - Ред.) сохранили открытыми каналы диалога и общения. Когда-нибудь Россия будет всерьез настроена на поиск политического решения".

Шмид проявляет сдержанность при ответе на вопрос о роли, которую будет играть ОБСЕ после окончания войны в Украине. Все 57 членов организации должны будут определить ее дальнейший путь, говорит она и добавляет: "Голословно рассуждать о будущей роли, которую мы могли бы играть в мониторинге за соблюдением режима прекращения огня, я не хочу".

В свою очередь Ши высказывается более свободно: "Мы снова будем следить за тем, чтобы прекращение огня соблюдалось, следить за тем, чтобы государства отводили свои тяжелые вооружения. Нам придется организовывать выборы и наблюдать за возвращением беженцев. И когда-нибудь, надеюсь, вернуться за стол переговоров".

В подготовке этой статьи участвовала Марта Сильвия Вигано из Брюсселя.

Смотрите также:

Три месяца войны в Украине Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Три месяца войны в Украине Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

Три месяца войны в Украине Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

Три месяца войны в Украине После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

Три месяца войны в Украине Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

Три месяца войны в Украине После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

Три месяца войны в Украине Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

Три месяца войны в Украине После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

Три месяца войны в Украине Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

Три месяца войны в Украине Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные разрушения по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

Три месяца войны в Украине Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

Три месяца войны в Украине Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

Три месяца войны в Украине Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

Три месяца войны в Украине "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

Три месяца войны в Украине Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

Три месяца войны в Украине Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

Три месяца войны в Украине В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

Три месяца войны в Украине Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

Три месяца войны в Украине Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

Три месяца войны в Украине Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

Три месяца войны в Украине ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

Три месяца войны в Украине Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

Три месяца войны в Украине Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

Три месяца войны в Украине За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

Три месяца войны в Украине Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

Три месяца войны в Украине Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

Три месяца войны в Украине Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

Три месяца войны в Украине После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

Три месяца войны в Украине К концу третьего месяца войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и грозит окружить украинские войска в районе Северодонецка. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

Три месяца войны в Украине Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

Три месяца войны в Украине С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек. Автор: Михаил Бушуев

