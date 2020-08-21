 Объем торговли между ФРГ и Россией упал на 24 процента | Новости из Германии о Германии | DW | 21.08.2020

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Германия

Объем торговли между ФРГ и Россией упал на 24 процента

Среди восточноевропейских торговых партнеров Германии РФ занимает 4-е место - после Польши, Чехии и Венгрии. Объем торговли между двумя странами составил в первой половине 2020 года 22 млрд евро.

В порту Усть-Луга

В порту Усть-Луга

Объемы торговли Германии с Россией в первой половине 2020 года снизились на 24,2 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил Восточный комитет немецкой экономики.

По его данным, объем торговли между двумя странами за первые шесть месяцев 2020-го составлял 22,2 млрд евро. Таким образом, Россия занимала четвертое место среди стран Восточной Европы, уступая Польше (56 млрд.), Чехии (39 млрд.) и Венгрии (24 млрд.). В первой половине 2019 года она находилась на третьей строчке, перед Венгрией.

В общей сложности объем немецкой торговли со всеми 29 странами, которыми занимается Восточный комитет, снизился за рассматриваемый период до 197 млрд евро - на 34 млрд меньше, чем за первую половину 2019 года.

Вместе с тем после высоких показателей первого квартала года и исторически глубокого спада в апреле и мае, в немецкой торговле со странами Восточной Европой имеются признаки восстановления. По словам председателя Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса (Oliver Hermes), после резкого снижения торговых показателей из-за мартовских мер по сдерживанию коронавируса, в июне ситуация начала изменяться к лучшему. "Таким образом, самая низкая точка кризиса, связанного с коронавирусом, в нашем регионе, вероятно, пройдена, и мы уверены, что во второй половине года мы увидим дальнейшие признаки восстановления экономики", - отметил Хермес.

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    Автор: Марина Барановская


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