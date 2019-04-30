 NYT: Трамп просил премьера Австралии помочь очернить доклад Мюллера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

NYT: Трамп просил премьера Австралии помочь очернить доклад Мюллера

В телефонном разговоре с премьером Австралии Скоттом Моррисоном Трамп просил его помочь генпрокурору Барру дискредитировать доклад Мюллера по России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном обращался к нему с просьбой помочь генпрокурору США Уильяму Барру дискредитировать результаты расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера относительно возможных связей Трампа с Кремлем. Об этом пишет во вторник, 1 октября, газета The New York Times со ссылкой на два анонимных официальных источника.

По данным издания, стенограмма беседы между главой Белого дома Трампом и австралийским премьером Моррисоном была сохранена в системе, где содержатся особо секретные документы, - так же, как и стенограмма телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого над Трампом нависла угроза импичмента.

Контекст

Доклад спецпрокурора Мюллера обострил конфликт сторонников и противников Трампа, но ни о чем новом он не рассказал. Дональд Трамп недостоин поста президента, считает Оливер Саллет. (19.04.2019)

Расследование спецпрокурора США по России Роберта Мюллера может быть завершено уже в начале марта. Но тех, кто надеется на громкое разоблачение вмешательства Кремля в американские выборы, может постичь разочарование. (02.03.2019)

Доступ к стенограмме имела лишь небольшая группа помощников президента, отмечает издание. По мнению журналистов NYT, разговор Трампа с премьером Австралии Моррисоном демонстрирует, что "президент использует дипломатию самых высоких кругов для достижения собственных политических целей". После президентских выборов 2016 года в США ФБР начало расследование относительно возможных связей команды избранного президента Трампа с Кремлем именно после наводки, данной австралийскими спецслужбами.

Личное участие генпрокурора США Барра в проверке результатов расследования Мюллера

В то же время, по сведениям газеты The Washington Post, генпрокурор США Барр лично, в неофициальном порядке встречался за границей с представителями иностранных спецслужб, чтобы попросить их помочь в проведении министерством юстиции США проверки результатов доклада Мюллера. Личное участие Барра в оценке результатов расследования Мюллера и его последствий, проводимое прокурором из штата Коннектикут Джоном Дюрхэмом, говорит о высокой степени важности для Барра данного расследования, отмечает издание. По информации газеты, за последнее время Барр проводил встречи с представителями спецслужб Великобритании и Италии, где просил их оказать поддержку Дюрхэму в его работе.

По словам официального представителя Минюста США Кэрри Купец, "мистер Дюрхэм собирает информацию из различных источников, в том числе в ряде иностранных государств. По запросу генпрокурора Барра президент связывался с другими странами, чтобы попросить их представить генпрокурора и мистера Дюрхэма соответствующим официальным лицам".

Как отмечает информагентство dpa, роль министерства юстиции в деле проверки результатов расследования Мюллера довольно необычна.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Президент США Дональд Трамп

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Россияне и Трамп: фигурантов все больше

    Чем дальше заходит расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, тем больше появляется в деле подозреваемых и возможных причастных. DW рассказывает о тех, кого СМИ и официальные лица называют в первую очередь.

  • Эмин Агаларов с мисс Вселенная и Дональдом Трампом

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Эмин Агаларов: певец и деловой человек

    Эмин Агаларов учился пению у Муслима Магомаева, а бизнесу - у своего отца Араса Агаларова, основателя Crocus Group. В 2013 году в Лас-Вегасе Агаларовы познакомились с Дональдом Трампом, вместе провели в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и продолжали общаться. Но в 2019 году Эмин отменил тур по США. Спецпрокурор Мюллер хочет допросить его по делу о вмешательстве в выборы, что грозит задержанием.

  • Ринат Ахметшин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Ринат Ахметшин: российский лоббист

    На экс-офицера советской контрразведки обратили внимание после его участия во встрече с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году. Он утверждает, что попал туда случайно. У Ахметшина, официально зарегистрированного в США в качестве лоббиста, богатая профессиональная история: он агитировал против "акта Магницкого", а в 2010 году сотрудничал с другим фигурантом дела о выборах - Константином Килимником.

  • Мария Бутина

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Мария Бутина: заговор против США

    В 2015 году 27-летняя Бутина оказалась в Лас-Вегасе на пресс-конференции Дональда Трампа. Будущий кандидат в президенты предложил ей задать вопрос, она спросила о его российской стратегии. Просто случайность? Об этом многие спрашивают сейчас, когда Бутина признала вину в заговоре против США, где ее считают агентом Москвы. Но формально арест Бутиной ФБР в 2018 году не относится к ведомству Мюллера.

  • Наталья Весельницкая

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Наталья Весельницкая: адвокат или агент?

    До 2016 года Весельницкая - адвокат, мало известный за пределами Московской области. Но в 2015-м она стала представлять в США интересы семьи Агаларовых и приняла участие в защите Дениса Кацыва, обвиняемого в отмывании денег по делу, связанному с "актом Магницкого". В США подозревают, что она обманывала американский суд, а также тайно представляла власти РФ на встрече с людьми Трампа в 2016 году.

  • Сергей Горьков

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Горьков: экс-председатель Внешэкономбанка

    Зачем Сергей Горьков, глава госбанка, действующего на основе особого закона РФ, встречался с Джаредом Кушнером в 2016 году сразу после победы Трампа на выборах? Версия CNN: обсуждался неофициальный канал связи с Путиным. Версия Кушнера: он хотел представиться в качестве члена переходной команды Трампа. Версия Горькова, с июля 2018 года замминистра экономики РФ: говорили о бизнесе по недвижимости.

  • Кирилл Дмитриев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Кирилл Дмитриев: глава Российского фонда прямых инвестиций

    РФПИ создан в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в РФ. С 2015 года - под санкциями США. Три журналиста CNN были уволены после сообщения о встрече Дмитриева в 2017 году с Энтони Скарамуччи, будущим пресс-секретарем Белого дома. Они действительно встречались в Давосе. В том же году Дмитриев встречался с основателем американской ЧВК Blackwater и бизнес-партнером Трампа Эриком Принсом.

  • Константин Килимник (на фото слева)

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Константин Килимник: "серый кардинал"

    Украинско-российский политтехнолог, подозреваемый в работе на разведку РФ (на фото слева). В 2016 году Пол Манафорт переписывался с ним, интересуясь отношением Олега Дерипаски к кампании Трампа. Манафорт и Килимник встречались дважды в 2016 г. Впервые о нем рассказала The New York Times в июне 2018 г. Обвиняется в препятствии правосудию США. Почти на всех известных фото отворачивается от камеры.

  • Сергей Кисляк

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Кисляк: экс-посол РФ в США

    В 2016 году встречался с Джеффом Сешнсом, будущим Генпрокурором США, Джаредом Кушнером, зятем Трампа и членом его предвыборной команды, и с Майклом Флинном, будущим советником президента по безопасности. Встречи, о которых стало известно в 2017 году, стали ключевыми эпизодами в расследовании Мюллера. CNN назвал Кисляка главным российским шпионом. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

  • Здание Trump International Hotel в Вашингтоне

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Андрей Николаев: волонтер в команде Трампа

    В июле 2018 года The Washington Post назвала российского олигарха Константина Николаева спонсором Марии Бутиной со связями в администрации президента РФ. А в 2016 году его сын Андрей Николаев был волонтером в предвыборной команде Трампа. Во время инаугурации Трампа в 2017 году Константин Николаев присутствовал в вашингтонском Trump International Hotel. Следствие продолжает изучать эту историю.

  • Евгений Пригожин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Евгений Пригожин: владелец "фабрики троллей"

    В феврале 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил в фальсификации выборов в США бизнесмена Евгения Пригожина и 12 россиян - сотрудников "Агентства интернет-исследований". Среди прочего "фабрика троллей" организовывала в США митинги и манипулировала соцсетями. "Американцы очень впечатлительные люди, - цитировало Пригожина вскоре агентство РИА "Новости". - Если они хотят видеть дьявола, пусть видят".

  • Иван Тимофеев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Иван Тимофеев: неудачливый посредник

    Преподаватель МГИМО МИД России, с 2011 года программный директор НКО "Российский совет по международным делам", с 2015 года - руководитель программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. Политический советник Трампа Джордж Пападопулос обменивается с ним мейлами и общается по скайпу весной 2016 года. Предположительно, он искал через Тимофеева контакты в МИД РФ.

  • Экран и клавиатура компьютера во время хакерской атаки

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Fancy Bear, Cozy Bear, Guccifer 2.0: хакеры

    Группировки российских хакеров, скрывавшиеся под названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также хакер под никнеймом Guccifer 2.0, предположительно, осуществили успешную кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии США. В июне 2018 года в США были обвинены во вмешательстве в выборы 12 служащих ГУ Генштаба РФ (или ГРУ). Предполагается, что это - те самые "медведи-стиляги".

    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:48

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?

Контекст

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

Около 40 россиян обвиняются или подозреваются во вмешательстве в выборы президента США или в попытке повлиять на Дональда Трампа и его команду. Подробности в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Статья газеты The New York Times о просьбе Трампа, обращенной к премьеру Австралии Моррисону, о помощи в оценке результатов расследования Мюллера

Статья газеты The New York Times о просьбе Трампа, обращенной к премьеру Австралии Моррисону, о помощи в оценке результатов расследования Мюллера

Статья газеты The Washington Post о роли генпрокурора США Уильяма Барра в проверке результатов расследования Мюллера

Статья газеты The Washington Post о роли генпрокурора США Уильяма Барра в проверке результатов расследования Мюллера

Аудио- и видеофайлы по теме

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?  

Скандал с Зеленским в США: Трампу грозят импичментом за Ukrainegate. DW Новости  

Новые подробности доклада Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы США. DW Новости  

Также по теме

USA Politik - Rod Rosenstein Stellvertretender US-Justizminister

Замминистра юстиции США Род Розенстайн уходит в отставку 30.04.2019

Заместитель генпрокурора (министра юстиции) США Род Розенстайн, курировавший расследование Роберта Мюллера о связях Дональда Трампа с Россией, покинет свой пост 11 мая 2019 года.

Robert Mueller

Палата представителей США требует предать гласности доклад Мюллера по России 15.03.2019

Команду Мюллера покидает старший прокурор. Это может означать, что доклад о возможных связях Трампа с РФ и вмешательстве России в выборы 2016 года почти готов.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Забытая, но незаконченная война в Чечне  

Переход на электромобили приведет к потере более 100 тысяч рабочих мест в ФРГ  

Трамп предлагает арестовать главного инициатора процедуры импичмента  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно