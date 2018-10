NYT: Скрипаль передал британской разведке компромат на Патрушева  

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль, которого в марте этого года пытались отравить в британском Солсбери нервно-паралитическим газом "Новичок", передал британской разведке MI-6 информацию о коррупционной схеме 1990-х годов, которая вела к Николаю Патрушеву - нынешнему секретарю Совета безопасности России и близкому союзнику президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на новую книгу о шпионаже, которая выходит из печати во вторник, 2 октября. Как пишет издание, Скрипаль рассказал об этом в прошлогоднем интервью дипломатическому и военному обозревателю медиакорпорации ВВС Марку Урбану, который работал над книгой о шпионаже после "холодной войны".

"Страшное послание"

По словам Скрипаля, информация о коррупции на самом высоком уровне была засекречена. Он сообщил, что офицер ВМФ, который вместе с ним служил в российской военной разведке и так же, как и он сам, был пойман при передаче информации западным спецслужбам, был найден мертвым в 2004 году в военном госпитале после допроса сотрудниками российской разведки. По всей видимости, он был задушен. Официальной версией было самоубийство, но несколько его пальцев были отрезаны, в чем безошибочно угадывалось страшное послание, пишет The New York Times.

Британская разведка заключила, что Скрипаль избежал той же участи, потому что на допросах в России не упоминал о коррупционной сети, ведущей к Патрушеву, который в то время был директором ФСБ, отмечает газета.

Выдержки из интервью со Скрипалем приведены в книге Марка Урбана "Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона" ("The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy"). Они не содержат ответа на вопрос, почему Скрипаля пытались отравить, но рисуют самую полную на сегодняшний день картину его жизни как российского шпиона и информатора британской разведки, пишет The New York Times.

