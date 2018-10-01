 NYT: Скрипаль передал британской разведке компромат на Патрушева | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2018

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Мир

NYT: Скрипаль передал британской разведке компромат на Патрушева

В новой книге о шпионаже рассказывается, что Сергей Скрипаль передал Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 1990-е годы, пишет The New York Times.

Сергей Скрипаль

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль, которого в марте этого года пытались отравить в британском Солсбери нервно-паралитическим газом "Новичок", передал британской разведке MI-6 информацию о коррупционной схеме 1990-х годов, которая вела к Николаю Патрушеву - нынешнему секретарю Совета безопасности России и близкому союзнику президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на новую книгу о шпионаже, которая выходит из печати во вторник, 2 октября. Как пишет издание, Скрипаль рассказал об этом в прошлогоднем интервью дипломатическому и военному обозревателю медиакорпорации ВВС Марку Урбану, который работал над книгой о шпионаже после "холодной войны".

Контекст

Если причастность офицера ГРУ Боширова-Чепиги к покушению на Скрипалей подтвердится, то новые санкции Запада в отношении России неизбежны, считает немецкий политолог Штефан Майстер. (27.09.2018)

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"Страшное послание"

По словам Скрипаля, информация о коррупции на самом высоком уровне была засекречена. Он сообщил, что офицер ВМФ, который вместе с ним служил в российской военной разведке и так же, как и он сам, был пойман при передаче информации западным спецслужбам, был найден мертвым в 2004 году в военном госпитале после допроса сотрудниками российской разведки. По всей видимости, он был задушен. Официальной версией было самоубийство, но несколько его пальцев были отрезаны, в чем безошибочно угадывалось страшное послание, пишет The New York Times.

Британская разведка заключила, что Скрипаль избежал той же участи, потому что на допросах в России не упоминал о коррупционной сети, ведущей к Патрушеву, который в то время был директором ФСБ, отмечает газета.

Выдержки из интервью со Скрипалем приведены в книге Марка Урбана "Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона" ("The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy"). Они не содержат ответа на вопрос, почему Скрипаля пытались отравить, но рисуют самую полную на сегодняшний день картину его жизни как российского шпиона и информатора британской разведки, пишет The New York Times.

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    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

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    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Bellingcat и Insider: отравитель Скрипалей - полковник ГРУ Анатолий Чепига (27.09.2018)

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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Spy Poisoned in Britain Fed MI6 Agents Secrets on a Putin Ally, New Book Claims

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