Нужно ли Меркель звонить "белорусскому дьяволу" и управляет ли Путин Лукашенко? Обзор СМИ (18.11.21)

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Выросло ли значение Александра Лукашенко после звонков Меркель? Таблоид Bild называет такую дискуссию абсурдом.
В Германии обсуждают, стоит ли созваниваться с диктатором Лукашенко, которого не признают в ЕС, должна ли это делать именно и.о. канцлера ФРГ и какова роль Путина в нынешнем кризисе.
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