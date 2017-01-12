Нужно ли Меркель звонить "белорусскому дьяволу" и управляет ли Путин Лукашенко? Обзор СМИ (18.11.21)

"Разговоры с дьяволом". СМИ ФРГ о двух звонках между Меркель и Лукашенко

В Германии обсуждают, стоит ли созваниваться с диктатором Лукашенко, которого не признают в ЕС, должна ли это делать именно и.о. канцлера ФРГ и какова роль Путина в нынешнем кризисе.