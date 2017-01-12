 Нужно ли Меркель звонить ″белорусскому дьяволу″ и управляет ли Путин Лукашенко? Обзор СМИ (18.11.21) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.11.2021

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Нужно ли Меркель звонить "белорусскому дьяволу" и управляет ли Путин Лукашенко? Обзор СМИ (18.11.21)

Выросло ли значение Александра Лукашенко после звонков Меркель? Таблоид Bild называет такую дискуссию абсурдом.

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