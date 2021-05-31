Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог

Однопалатный парламент Израиля - кнессет в среду, 2 июня, избрал Ицхака Герцога президентом страны. 60-летний глава Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") одержал верх над 67-летней учительницей и активисткой Мирьям Перец, получив в первом туре голоса 87 парламентариев (против 26).

"Пришло время наводить мосты"

Комментируя свое избрание, Герцог завил, что хочет быть "президентом для всех израильтян" и работать в интересах сплочения страны. "Пришло время наводить мосты", - подчеркнул он, добавив, что борьба с антисемитизмом и ненавистью к Израилю ведется по всему миру.

И.о. премьер-министра Биньямин Нетаньяху уже поздравил Ицхака Герцога с победой в Twitter. Политик сменит на высшем государственном посту Реувена Ривлина 9 июля.

В 1999-2001 годах Герцог работал секретарем правительства при премьер министре Эхуде Бараке. В 2000-2003 годах был председателем Национального управления по борьбе с наркотиками. В 2003 году был избран в кнессет, после чего занимал министерские должности. Герцог во главе левоцентристской социал-демократической партии "Авода" также был оппонентом Нетаньху на парламентских выборах в 2013 году.

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