Новый премьер Франции - женщина: кто такая Элизабет Борне?

Свое назначение Элизабет Борне посвятила "всем маленьким девочкам" во Франции, которых она призвала "всегда идти до конца". То, что во многих европейских странах давно считается нормальным, во Франции все еще вызывает повышенное внимание: во второй раз премьер-министром страны назначена женщина, до недавнего момента возглавлявшая министерство труда в прежнем правительстве.

30 лет назад при президенте-социалисте Франсуа Миттеране кабинет министров возглавила первая женщина-премьер Эдит Крессон. О своем опыте она в интервью изданию Journal de Dimanche высказалась так: "Не страна ведет себя как мачо, а ее политический класс".

Почему Элизабет Борне?

Францию 90-х годов нельзя сравнить с той, какова она сейчас, при президенте Эмманюэле Макроне, который еще во время своей избирательной кампании заявил, что непременно хотел бы видеть на посту премьера женщину. Так что с предрассудками, царившими во Франции 30 лет назад, Элизабет Борне, похоже, сегодня не придется сталкиваться.

Стороники Макрона после его победы на президентских выборах, 24 апреля

Но почему президент Макрону потребовался рекордный срок в три недели, чтобы наконец назначить Борне главой правительства? Все это время назывались имена как минимум шести претендентов на данный пост - от главы ЕЦБ Кристин Лагард до нынешнего министра экологии и вице-спикера Национального собрания Франции, а также ряда других политиков.

В итоге Макрон решил назначить премьером женщину, которая слывет успешным технократом, имеет большой опыт работы с правительственным аппаратом и не столь харизматична и коммуникабельна, чтобы могла затмить самого президента, как заметила одна из комментаторов телевизионных шоу, комментируя назначение Борне.

Что известно об Элизабет Борне

Элизабет Борне закончила престижные Политехническую школу и Национальную школу мостов, выучившись на инженера. В правительстве Лионеля Жоспена отвечала за вопросы транспорта. С 2002-го в течение пяти лет была директором по стратегии во французской национальной железнодорожной компании SNCF.

Сеголен Руаяль

Позже работала в министерстве экологии, когда его возглавляла социалистка Сеголен Руаяль (впоследствии кандидат в президенты), а затем пришла ей на смену в качестве главы региона Пуату-Шарант. В 2017 году, уже при Макроне, Борне руководила министерством транспорта, потом экологии, а затем труда.

Новый премьер считается человеком дотошным, серьезным и уделяющим большое внимание деталям - все это ей очень пригодится на новой должности. Ведь во Франции, как шутят аналитики, президент несет ответственность за большие планы и громкие заявления, а глава правительства должна воплощать все это в жизнь и преодолевать возникающие на пути кризисы. Так что на фоне социальных конфликтов и планов проведения различных реформ во Франции перед Борне стоят сложные задачи.

Каковы политические взгляды Борне

Элизабет Борне относится к лагерю умеренных левых, ранее бывших социалистами. В этом состоит часть тактического расчета президента Макрона. На предстоящих выборах в парламент в июне Макрон видит угрозу со сторону объединенных левых под руководством Жана-Люка Меланшона, чья леворадикальная идеология может объединить вокруг него часть "зеленых" и бывших социалистов.

Жан-Люк Меланшон с левых позиций критикует политику Эмманюэля Макрона

Меланшон отреагировал на назначение Борне на удивление агрессивно: "Начинается новый сезон социального и экологического беспредела. Элизабет Борне воплощает в себе политическую последовательность президента. Она - одна из самых жестких фигур, которую будет использовать в своей антисоциальной политике Макрон". Что он имел в виду - работу Борне на посту министра транспорта и приватизацию компании SNCF или введение для учащейся молодежи производственной практики в бытность Борнес министром труда, - Меланшон не учтонил.

Но удивительно то, что и от ультраправых слышны похожие комментарии. "В том, что Макрон назначил Борне премьер-министром, видна его неспособность к объединению страны и то, что он хочет продолжать свою политику разрушения государства, социального раскола, налогового прессинга", - так отозвалась на назначение Борне Марин Ле Пен, лидер "Национального объединения". Похоже, что проигравшая во втором туре Макрону президентские выборы кандидат от праворадикальных сил так же не приемлет нового премьера, как и ее противники с другого политического фланга.

Какие задачи стоят перед Борне?

Первым заданием для Борне станет сохранение покупательной способности населения на фоне роста цен во Франции. Это и компенсация при повышении тарифов на газ и электричество, и понижение налога на бензин. Макрон пообещал все это французам во время предвыборной кампании. И все это должно помочь ему победить на предстоящих выборах в парламент.

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции, январь 2019 года

А затем речь пойдет о других задачах. Одна из них - экологическая политика. Чтобы воплотить ее в жизнь, потребуется много денег. А на фоне большого госдолга это не выглядит просто, французам придется чем-то жертвовать, и это может вызвать новую волну протестов. Такой пример после принятия властями мер жесткой экономии уже был - выступления "желтых жилетов".

Но самой сложной проблемой для нового премьера станет проведение пенсионной реформы. В отличие от других стран, где тоже медленно поднимают пенсионный возраст, во Франции его повышение может вызвать массовые протесты, как только появится соответствующий законопроект. Существует достаточно и других вопросов в социальной сфере, которые вызывают напряжение в стране.

Как показали результаты последних президентских выборов, во французском обществе существует серьезный раскол. Негородское население ощущает себя изолированным от культуры и дискурса крупных городов, у многих жителей самого дорогого социального государства Европы возникает глубокое чувство социальной несправедливости. Макрон подчеркивает, что хочет быть президентом всех французов. Но заботиться о том, чтобы были проведены давно назревшие реформы и страна при этом не столкнулась с дальнейшим расколом, придется новому премьеру.

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