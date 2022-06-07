Новый пост Дмитрия Медведева: что это было?

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Экс-президент РФ Медведев написал во "В контакте" пост о "восстановлении" границ России в пределах СССР. Пост удалили и объяснили его появление взломом страницы Медведева. Но есть и другая версия.
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На странице экс-президента РФ появилась запись с рассуждениями о государственности стран - соседей РФ. Она была удалена через 10 минут, скриншоты поста опубликовала Ксения Собчак.
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