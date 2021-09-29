Все сюжеты

"Новые люди" быстро могут стать „старыми людьми": чем на самом деле будет заниматься партия в Госдуме? (01.10.2021)

Партия "Новые люди", которая прошла в Думу, отказывается говорить о себе как об оппозиции, а называет себя альтернативой. Критики власти считают "Новых людей" проектом Кремля.