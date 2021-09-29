 ″Новые люди″ быстро могут стать „старыми людьми″: чем на самом деле будет заниматься партия в Госдуме? (01.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 01.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

"Новые люди" быстро могут стать „старыми людьми": чем на самом деле будет заниматься партия в Госдуме? (01.10.2021)

Партия "Новые люди", которая прошла в Думу, отказывается говорить о себе как об оппозиции, а называет себя альтернативой. Критики власти считают "Новых людей" проектом Кремля.

Смотреть видео 03:24

Другие сюжеты в медиатеке

Давление на КПРФ в России усиливается и скандал с блокировкой каналов RT на немецком. DW Новости (29.09.2021) 29.09.2021

Экс-кандидаты в депутаты требуют отменить результаты выборов (21.09.2021) 21.09.2021

Что означают для Путина итоги прошедших выборов в Думу? (23.09.2021) 23.09.2021

Эксперты о "подарках" Путина силовикам и пенсионерам накануне выборов (25.08.2021) 25.08.2021

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

Как мигранты пробираются через польскую границу (10.11.2021) 10.11.2021

Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Читайте также

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

НГ рассказала о новом доказательстве вбросов голосов на ДЭГ на думских выборах 09.11.2021

Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".

Demonstrators hold placards reading Off with the remote electronic voting system! during a rally organized by the Russian Communist Party to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Экс-кандидат КПРФ рассказал об аномалиях электронного голосования в Москве 17.10.2021

Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова выпустил доклад, в котором изучил возможную схему вбросов при электронном голосовании на выборах в Кунцевском округе.

14 September 2016 epa05539138 Russia's Communist party leader Gennady Zuganov speaks during a Conference of Moscow's Deputies of Communist party, in Moscow, Russia, 14 September 2016. Parliamentary elections in Russia are scheduled to be held on 18 September 2016. EPA/YURI KOCHETKOV (c) picture-alliance/dpa/Y. Kochetkov

В России парламентские партии заработают на выборах больше, чем потратили 26.10.2021

Лидерами по эффективности предвыборных кампаний стали КПРФ и "Единая Россия". Средняя цена одного голоса КПРФ составила 17 рублей, сообщает "Коммерсант".

Demonstrators hold placards reading Off with the remote electronic voting system! during a rally organized by the Russian Communist Party to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Коммунисты подали 29 исков против итогов электронного голосования в Москве 29.09.2021

В Пресненский суд Москвы поступили 15 исков от КПРФ, поданных юристами по доверенности, и еще 14 - от кандидатов в депутаты Госдумы по округам, сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.