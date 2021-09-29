"Новые люди" быстро могут стать „старыми людьми": чем на самом деле будет заниматься партия в Госдуме? (01.10.2021)

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Партия "Новые люди", которая прошла в Думу, отказывается говорить о себе как об оппозиции, а называет себя альтернативой. Критики власти считают "Новых людей" проектом Кремля.
Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова выпустил доклад, в котором изучил возможную схему вбросов при электронном голосовании на выборах в Кунцевском округе.
Лидерами по эффективности предвыборных кампаний стали КПРФ и "Единая Россия". Средняя цена одного голоса КПРФ составила 17 рублей, сообщает "Коммерсант".
В Пресненский суд Москвы поступили 15 исков от КПРФ, поданных юристами по доверенности, и еще 14 - от кандидатов в депутаты Госдумы по округам, сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.
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