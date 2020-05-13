 Новая Зеландия намерена полностью запретить продажу сигарет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.12.2021

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Мир

Новая Зеландия намерена полностью запретить продажу сигарет

Минимальный возраст, в котором жители Новой Зеландии могут покупать сигареты, будут постоянно повышать. Цель властей в Веллингтоне - чтобы сегодняшние подростки никогда не смогли легально купить сигареты.

Пачка сигарет

Власти Новой Зеландии хотят, чтобы нынешняя молодежь никогда не получила легальную возможность покупать сигареты.

Власти Новой Зеландии намерены в долгосрочной перспективе полностью запретить торговлю табаком. Минимальный возраст, в котором жители страны могут покупать табачные изделия, будет постепенно повышаться, объявило в четверг, 9 декабря, правительство в Веллингтоне. Цель заключается в том, чтобы молодые люди, которые сегодня еще находятся в подростковом возрасте, не могли легально купить сигареты, даже став взрослыми.

Заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл, представившая в парламенте план действий по борьбе с курением, сообщила, что власти планируют с 2027 года ежегодно повышать на один год минимальный возраст для покупки сигарет, чтобы сегодняшние подростки оставались некурящими на протяжении всей своей жизни. "Это исторический день для здоровья нашего народа, - заявила Верралл. - Мы хотим, чтобы люди никогда не начинали курить". В настоящее время покупать табачную продукцию в Новой Зеландии можно с 18 лет.

Первая цель - снизить долю курильщиков до 5%

По словам замминистра здравоохранения, курение остается в Новой Зеландии основной предотвратимой причиной смерти, с ним связана четверть всех случаев онкологических заболеваний. Поэтому правительство в Веллингтоне хочет добиться того, чтобы уже к 2025 году курили только пять процентов новозеландцев. В настоящее время этот показатель составляет 13,5 процента. В будущем уменьшится количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, и то - лишь с более низким содержанием никотина, чтобы снизить риск привыкания.

На реализацию правительственного плана, а также на поддержку сограждан, желающих бросить курить, из госбюджета выделено 36 млн новозеландских долларов (в пересчете около 21,6 млн евро).

В Новой Зеландии уже с 1990 года табачным компаниям запрещено выступать спонсорами спортивных мероприятий, а в местных барах нельзя курить с 2004 года.

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    Хотите знать, что с вами будет?

    Никотиновая зависимость не возникает на пустом месте, но охотно заполняет вакуум. Не любите парадоксов? Тогда не слушайте наших вредных советов, но знайте: никотин не оставляет выбора. Ваша жизнь с никотином предсказуема, как чума! Боитесь неопределенности, курите и дальше! И диагнозом вашим будут рак, эмфизема, инфаркт или инсульт. Хотите испытать судьбу?

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    Всегда при деле

    Лучшее средство от скуки - никотин! Не бросайте курить - и ваша жизнь будет наполненной, как отекшие легкие умирающего: вы будете бегать по врачам в поисках спасения от эндартериита, атеросклероза, язвы желудка, псориаза, остеопороза и катаракты. Вам этого мало? Не переживайте, долго бегать не придется! Каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни примерно на 11 минут.

  • Женщина в оффисе

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    Всегда на взводе

    Никотин нейтрализует нервозность? А помните, как после воздержания сигарета в буквальном смысле сбивает вас с ног и вызывает дрожь по всему телу? Все правильно: уровень стресса, который, возможно, был минимальным до поступления в кровь ядовитых веществ, возрастает в несколько раз еще до того, как рассеется табачный дым. Попробуйте выкурить целую пачку - эффект ошеломляющий!

  • E.T.

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    В центре внимания

    Хотите, чтобы на вас обращали внимание? Не вынимайте сигарет изо рта, и от вас не оторвут глаз: кожа дряблая, в морщинах, пепельного цвета, с красными прожилками и пигментными пятнами, зубы желтые, десны обнаженные, на голове - три волосинки. В табачном дыме содержится более 4 тысяч химических веществ, в том числе токсины, которые безотказно состарят вас раньше времени.

  • Улыбающийся мальчик

    Курить или не курить?

    Надежный контрацептив

    Вы не хотите иметь детей? Курите до посинения - и вашу жизнь никогда не омрачат детские смех и слезы: сигаретный дым разрушительно воздействует на репродуктивную систему и половые органы. У женщин повышается риск выкидышей, преждевременных родов и мертворождения. У курящих мужчин чаще наблюдаются проблемы с потенцией, а также - низкое количество сперматозоидов.

  • Прикуривание сигары от горящей банкноты

    Курить или не курить?

    Капиталовложение

    Не знаете, на что потратить деньги? Курите сигареты блоками - и ваши финансы будут таять стремительнее, чем туберкулезный больной: умножьте стоимость сигарет за сутки на 30, а затем - еще на 12, и вы узнаете, сколько вы вкладываете в никотин ежегодно! Стоимость табачных изделий неуклонно растет, соответственно будут только возрастать и ваши никотиновые капиталовложения.

  • Мужчина с сигаретой в кафе

    Курить или не курить?

    Наедине с собой

    Вас раздражают шумные компании? Выходите почаще на перекур - и вы испытаете все прелести одиночества. Между прочим, кожа и одежда уже сейчас источают табачное зловоние, вами не замечаемое, но отпугивающее собеседников. От близких поможет избавиться и пассивное курение: от него умирают люди, никогда и не державшие сигареты в руках. Особенно уязвимы дети, легкие которых еще формируются.

  • Курящий мужчина на вечеринке

    Курить или не курить?

    Молчание либидо

    Вас раздражают домогательства партнера? Приучите его к табаку - и вы оба станете неспособными к страсти и равнодушными к удовольствию. Кровь курильщика, густая и плохо насыщенная кислородом, с трудом добирается до половых органов, а недостаток эстрогена и тестостерона отключает желание. Дефицит гормонов провоцирует нервозность и депрессивность, что накладывает отпечаток и на поведение в постели.

  • Курящий мужчина

    Курить или не курить?

    Воспитание силы воли

    У вас твердый характер? Попробуйте бросить курить - и ваша железная воля сломается о никотин быстрее, чем карандаш в руке отчаявшегося поэта: никотин, по оценке экспертов, вызывает зависимость, как героин и кокаин. Никотину требуется всего восемь секунд для того, чтобы добраться до мозга. И даже после полного вывода токсинов из организма, мозг реагирует на соблазн...

  • Сигарета, завязанная узлом

    Курить или не курить?

    Ваш выбор?

    И все же: бросить курить никогда не поздно! У вас прекратится кашель, посвежеет кожа, исчезнет одышка и запах изо рта, к вам вернутся желание заниматься любовью, оптимизм и хорошее настроение. А еще у вас появится масса свободного времени и денег в кошельке. Отказ от никотина увеличит продолжительность и качество вашей жизни. Стоит попробовать! А еще лучше - никогда не начинать.

    Автор: Элла Володина


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