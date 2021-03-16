Новая должность Медведева: куда Путин послал экс-премьера РФ

Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева своим заместителем в Совете при президенте по науке и образованию. Взгляд Сергея Елкина на новые обязанности экс-президента и экс-премьера России.
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