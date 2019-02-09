 Nord Stream 2 может передать последние 50 км газопровода отдельной компании | Новости из Германии о Европе | DW | 14.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Nord Stream 2 может передать последние 50 км газопровода отдельной компании

По данным Financial Times, строящий "Северный поток - 2" консорциум обсуждает меры по выводу газопровода из-под юрисдикции ЕС.

Прокладка труб Северного потока - 2

Строительство "Северного потока - 2"

По информации газеты Financial Times (FT), консорциум Nord Stream 2 может вывести из-под юрисдикции Евросоюза большую часть строящегося второго газопровода по дну Балтийского моря. Руководство проекта "Северный поток - 2" рассматривает возможность создания отдельной компании, которая будет владеть и управлять последним участком газопровода, пишет издание в четверг, 14 марта, ссылаясь на три знакомых с ситуацией источника.

Подобный шаг подорвет планы ЕС контролировать весь проект стоимостью 9,5 миллиарда долларов, указывает далее газета. При таком развитии событий правила Евросоюза будут распространяться лишь на расположенный в территориальных водах ФРГ участок "Северного потока - 2" протяженностью около 50 км, а остальная часть газопровода - почти 1200 км - останется за пределами европейской юрисдикции.

Обсуждение проекта переходит в "чисто политическую" плоскость

"Это переместит обсуждение из правовой и технической плоскостей в чисто политическую", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат. При этом, согласно данным FT, план о разделении морских участков газопровода еще не обсуждался с германскими регуляторами, которые будут нести ответственность за применении в проекте европейского законодательства.

В феврале правительства стран Евросоюза и Европарламент достигли предварительного соглашения о внесении поправок в Газовую директиву ЕС. Данные изменения распространяют действие директивы на все газопроводы, по которым топливо поставляется в Европу из третьих стран. Еврокомиссия требует, чтобы трубопроводы из третьих стран действовали по тем же правилам, что и газопроводы внутри ЕС, что должно обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DWдля | iOS Android

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 12:24

Остановите "Северный поток-2": жесткая резолюция Европарламента по России. DW Новости

Контекст

"Северный поток - 2" построят. Но заработает ли он?  

EUGAL: как строится наземное продолжение "Северного потока-2"

В часе езды от Берлина полным ходом строится EUGAL - наземное продолжение "Северного потока-2" по территории Германии. Политические дискуссии нас не касаются, говорят строители. Репортаж DW. (27.02.2019)  

Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на "Северный поток-2"

Утверждение инициативы о распространении Газовой директивы ЕС на "Северный поток-2" выходит на финишную прямую. DW выясняла, возможны ли исключения для газопровода из России. (20.02.2019)  

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Ссылки в интернете

Статья Financial Times

Аудио- и видеофайлы по теме

Остановите "Северный поток-2": жесткая резолюция Европарламента по России. DW Новости  

Что теперь будет с "Северным потоком-2" после поправок в Газовой директиве ЕС?  

"Северный поток - 2": как строится сухопутное продолжение трубы EUGAL  

Также по теме

Ostseepipeline Nord Stream 2

Немецкие СМИ о размолвке Франции и ФРГ и опасности "Северного потока - 2" 09.02.2019

Комментируя размолвку Парижа и Берлина по поводу "Северного потока - 2", немецкие СМИ пытаются понять причины действий Франции и опасаются, что проект может подорвать единство внутри ЕС.

Реклама

Самые читаемые

Партнер "Газпрома" Wintershall против СПГ-терминала в Германии  

Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по "Газпрому"  

Госдеп США обвиняет РФ в массовых нарушениях прав человека  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно