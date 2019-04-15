 Nord Stream 2 грозит ЕС судом из-за требований Газовой директивы | Новости из Германии о Европе | DW | 24.04.2019

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Европа

Nord Stream 2 грозит ЕС судом из-за требований Газовой директивы

Если "Северный поток - 2" подпадет под поправки в Газовую директиву ЕС, это ограничит возможности Nord Stream 2 как крупного европейского инвестора, считает Маттиас Варниг.

Трубы для газопровода Северный поток - 2

Компания Nord Stream 2 - оператор строительства газопровода "Северного потока-2" - грозит Евросоюзу судебным разбирательством, если ее не освободят от выполнения требований Третьего энергетического пакета ЕС. Об этом пишет издание Politico в среду, 24 апреля, ссылаясь на письмо, которое исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig) 12 апреля направил главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Контекст

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

В судьбе важнейшего проекта "Газпрома" - "Северный поток - 2" - наступил поворотный момент. DW разъясняет, какое решение могут принять в Брюсселе 8 февраля и какова при этом роль Франции. (07.02.2019)

Варниг, в частности, предупреждает, что распространение на Nord Stream 2 поправок, вносимых в Газовую директиву (часть Третьего энергопакета ЕС), может нарушить Энергетическую хартию - документ, принятый в 1994 году и объединяющий 56 стран.

"Северный поток - 2", по которому газ из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря, существенно расширит возможности Европы в области газоснабжения и позволит снизить цену на "голубое топливо" на 13 процентов, отмечает Варниг. Он указывает также на то, что строительство и эксплуатация газопровода, как ожидается, создадут более 31 тысячи рабочих мест и принесут ВВП Евросоюза 5 млрд евро. Применение в адрес Nord Stream 2 требований Газовой директивы ограничит возможности компании как инвестора, утверждает Варниг.

ЕС подвел "Северный поток-2" под Газовую директиву

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит "Газпрому". 15 апреля Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на "Северный поток-2". После их вступления в силу газопроводы, идущие в Евросоюз ЕС из третьих стран, будут работать по тем же правилами, что и находящиеся на территории государств-членов ЕС.

Изменения подразумевают четыре основных требования. В частности, запрет на то, чтобы транспортировкой газа занималась та же компания, которая "голубое топливо" добывает и продает. Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует. Второе требование - доступ третьих компаний к "Северному потоку-2". Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать германский регулятор, и газопровод должен будет работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.

Infografik Karte Gaspipelines Europa Nord Stream RU

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    Автор: Андрей Гурков


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Politico: Nord Stream 2 грозит ЕС судом из-за требований Газовой директивы

Письмо Маттиаса Варнига главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру

ЕС подвел "Северный поток-2" под Газовую директиву  

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