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Избранный президент Кипра, бывший глава МИД Никос Христодулидис
Избранный президент Кипра, бывший глава МИД Никос ХристодулидисФото: Petros Karadjias/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаКипр

Никос Христодулидис стал новым президентом Кипра

Евгений Жуков
4 мин. назад

Во втором туре президентских выборов на Кипре консервативный политик Никос Христодулидис победил Андреаса Мавроянниса, поддерживаемого левыми силами.

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Бывший министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 12 февраля. По данным после подсчета 99,5% бюллетеней Христодулидис получил 52% голосов. Его оппонент - бывший постоянный представитель Кипра при ООН Андреас Маврояннис - набрал 48% и признал свое поражение.

Консервативный политик Христодулидис по итогам первого тура получил 32% голосов, Маврояннис, поддерживаемый левыми силами, набрал 29,6%, опередив лидера правящей партии "Демократический сбор" (DISY) Аверофа Неофиту. Партия DISY после поражения ее кандидата в первом туре не смогла определиться, в чью поддержку ей выступить, что сделало результаты решающего голосования еще более непредсказуемыми.

В выборах участвовали только греки-киприоты

Президента Республики Кипр, входящей в Евросоюз с 2004 года, избирают всеобщим голосованием. Он формирует и возглавляет правительство страны. Президент избирается на пять лет. Нынешний глава государства Никос Анастасиадис занимает этот пост с 2013 года. По местному законодательству, он не может переизбираться на третий срок.

C 1974 года Турция оккупирует северную часть Кипра, которую она объявила Турецкой республикой Северного Кипра. Мировое сообщество не признает эту оккупацию. В свою очередь Анкара не признает правительство Республики Кипр. Многочисленные посреднические усилия ООН по преодолению раскола не увенчались успехом.

В выборах могли принимать участие только греки-киприоты - около 560 тысяч человек. Жители непризнанной Турецкой республики Северного Кипра на них не голосовали.

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