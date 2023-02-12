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Голосование на президентских выборах в Кипре
Голосование на президентских выборах в КипреФото: YIANNIS KOURTOGLOU/REUTERS
ПолитикаКипр

На Кипре проходит решающий тур президентских выборов

Даниил Сотников
49 мин. назад

За пост президента борются два бывших высокопоставленных дипломата. Кандидат от правящей партии не смог выйти во второй тур.

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В Республике Кипр в воскресенье, 12 февраля, начался второй, решающий тур президентских выборов, в который вышли экс-министр иностранных дел страны Никос Христодулидис и бывший постоянный представитель Кипра при ООН Андреас Маврояннис.

Консервативный политик Христодулидис по итогам первого тура получил 32 процента голосов, его соперник по второму туру Маврояннис, поддерживаемый левыми силами, набрал 29,6 процента, опередив лидера правящей партии "Демократический сбор" (DISY) Аверофа Неофиту.

Партия DISY после поражения ее кандидата в первом туре не смогла определиться, в чью поддержку ей выступить, что сделало результаты решающего голосования еще более непредсказуемыми, отмечает агентство AFP.

В выборах участвуют только греки-киприоты

Президента Республики Кипр входящей в Евросоюз с 2004 года, избирают всеобщим голосованием. Он формирует и возглавляет правительство страны. Победитель нынешних выборов будет занимать пост главы государства в течение пяти лет и станет восьмым президентом Кипра. 

C 1974 года Турция оккупирует северную часть Кипра, которую она объявила Турецкой республикой Северного Кипра. Мировое сообщество не признает эту оккупацию. В свою очередь Анкара не признает правительство Республики Кипр. Многочисленные посреднические усилия ООН по преодолению раскола не увенчались успехом.

В выборах участвуют только греки-киприоты - около 560 тысяч человек. Жители непризнанной Турецкой республики Северного Кипра на них не голосуют.

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