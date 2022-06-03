"Независимое государство" в центре Вильнюса: что известно об Ужуписе

"Литва была первой союзной республикой, которая в 1990 году объявила о независимости от СССР. Несколько лет спустя мы провозгласили нашу независимость", - рассказывает Вилия Довиденайте. Она - единственный официально признанный гид по Ужупису - самопровозглашенной республике в центре литовской столицы Вильнюса. На площади в один квадратный километр живут около 7 тысяч человек.

Название Ужупис означает "заречье", говорит Довиденайте, когда мы пересекаем небольшой мост через реку Вильня, чтобы попасть в микроскопическую республику. Наш гид показывает на бронзовую статую русалки и предупреждает: "Осторожно, если ты посмотришь ей в глаза, то никогда больше не покинешь эту республику".

Русалка, которой нельзя смотреть в глаза

После окончания Второй мировой войны в этом квартале было много пустых домов. Долго у этого места была сомнительная репутация. "Но затем из-за низкой платы за аренду жилья сюда стали переезжать художники", - рассказывает гид.

Как в центре Вильнюса появилась мини-республика

Саулюс Паукстис был одним их тех, кто после объявления независимости Литвы приложил усилия для того, чтобы этот квартал ожил. Однажды он заменил статую Ленина на бюст рокера Фрэнка Заппы, который никогда не бывал в этих местах. Так символически началась новая жизнь района.

Двумя годами позже, 1 апреля 1997 года, Паукстис вместе с кинематографистом Романом Лилейкисом провозгласил независимость Ужуписа. По их представлениям, это должно быть карликовое государство, в котором каждый человек может жить свободно, не придерживаясь общественных устоев. С тех пор Лилекис является президентом микрореспублики. "Провозглашение независимости Ужуписа было абсурдным актом, но в то же время это был хороший стресс-тест для нашей юной демократии", - вспоминает Довиденайте.

Ужупис переводится как Заречье

В Ужуписе есть не только свой президент, но и конституция, валюта и национальный флаг, причем на каждое время года. "Тогда жизнь литовских художников была очень трудной, - поясняет гид. - Но основатели юной республики художников искали новые формы совместного проживания в сложное постсоветское время".

Как правительство Литвы отнеслось к "сепаратистам"

После изначальной негативной реакции литовских властей на появление республики художников в Вильнюсе мнение правительства в конечном счете изменилось. Власти согласились с существованием автономного образования в сердце литовской столицы. Но Ужупис до сих пор так и остается самопровозглашенным и никем не признанным государством.

Статуя архангела Гавриила - одна из достопримечательностей Ужуписа

Долгое время этот квартал был изолирован от Вильнюса. Лишь в 16 веке построили мост через реку, который и соединил его с остальной частью города. В последние годы Ужупис очень сильно изменился: дизайнерские бутики, стильные кафе, красочно декорированные дворики. Теперь его никак нельзя назвать окраиной.

"По иронии судьбы, этот квартал сейчас - второй по дороговизне жилья после исторического центра, - говорит Довиденайте. - Ни один художник не может позволить себе купить здесь квартиру".

Конституция и достопримечательности Ужуписа

Теперь это "инкубатор искусств" - первое в своем роде явление подобного рода в странах Балтии. Сюда приезжают художники со всего мира, чтобы свободно творить. Мы идем к стене, на которой размещено множество металлических пластин. На них на 50 языках написана конституция карликовой республики.

Металлические пластины со статьями конституции Ужуписа

41 статья конституции определяет правила жизни в Ужуписе. Например, согласно одному из них, "кошки не обязаны любить своих хозяев, но в сложные моменты жизни должны поддерживать их". Конституция гарантирует и право на скептицизм: "Каждый человек имеет право сомневаться, но не обязан это делать".

"Конституция звучит шутливо, но в должном контексте ее положения имеют смысл, - отмечает гид. - После 70 лет советской власти и подавления свобод эта конституция провозглашает самостоятельное мышление и свободу мнений. Ее можно рассматривать как первый письменный постулат прав человека в постсоветской Литве".

Ужупис - республика художников

Рядом с этой достопримечательностью в Ужуписе есть много других интересных вещей. Мини-республика особенно хороша в апреле. В первый день месяца отмечается День независимости Ужуписа, всех гостей встречают "пограничники". Они ставят штамп, который служит приглашением на участие в празднествах по этому случаю. 1 апреля из колодца в центре Ужуписа течет не вода, а пиво, и на каждом углу мини-республики можно наслаждаться искусством.

Кровавый пруд в знак протеста против войны в Украине

После того, как Россия начала войну против Украины, в Ужуписе сформировалось сильное протестное движение. Многие жители участвовали в антивоенных демонстрациях, чтобы проявить солидарность с Украиной. Неринга Рекасуйте относится к числу активистов, которые организуют акции протеста. Одну из них под названием Swimming Through они провели у здания российского посольства в Вильнюсе.

"Мы покрасили пруд напротив здания красной краской, потом по нему проплыла известная в прошлом спортсменка Рута Мейлутите. Мы хотели тем самым показать, что русские виноваты в кровопролитии. С другой стороны, в этом был замысел - продемонстрировать, что через кровь Рута плыла к свободе". Многие в Ужуписе чувствуют себя так же, как художница, они опасаются, что война может коснуться и их.

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