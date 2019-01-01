Netflix удалил эпизод шоу по требованию Эр-Рияда

В выпуске сатирического шоу, размещенном на сервисе Netflix, Саудовская Аравия подверглась критике в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги.
Американская развлекательная онлайн-компания Netflix удалила эпизод комедийного шоу "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем" (Patriot Act with Hasan Minhaj) со своего потокового сервиса, предназначенного для просмотра в Саудовской Аравии, после жалобы властей в Эр-Рияде. Эту информацию корпорация подтвердила во вторник, 1 января, изданию Financial Times.
В выпуске сатирического шоу Саудовская Аравия подверглась критике в связи с убийством журналиста The Washinton Post Джамаля Хашогги в саудовском генконсульстве в Турции. Телеведущий Хасан Минхадж, в частности, заявил: "Пришла пора пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Я говорю это как мусульманин и как американец".
Комиссия королевства по коммуникациям и информационным технологиям заявила, что это видео нарушает саудовский закон о борьбе с киберпреступностью, и потребовала удалить его. В Netflix сочли требование Эр-Рияда обоснованными: "Мы решительно поддерживаем свободу творчества и удалили этот эпизод (для просмотра. - Ред.) лишь на территории Саудовской Аравии, после того как получили обоснованный юридически запрос (и поступили. - Ред.) в соответствии с местным законодательством".
Убийство Джамаля Хашогги
Проживавший в США 59-летний обозреватель газеты The Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов, необходимых для женитьбы на гражданке Турции. В генпрокуратуре Турции считают, что журналиста задушили, а его тело расчленили и уничтожили. Саудовская Аравия отрицает причастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к преступлению.
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, не стал давать однозначных оценок. "Вполне возможно, наследный принц" Мухаммед бен Сальман Аль Сауд "знал об этом трагическом событии", а, "возможно, и нет", заявил глава государства.
При этом он подчеркнул, что с учетом интересов Соединенных Штатов на Ближнем Востоке продолжит считать Саудовскую Аравию "незыблемым партнером" США в регионе.
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