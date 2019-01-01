 Netflix удалил эпизод шоу по требованию Эр-Рияда | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.01.2019

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Мир

Netflix удалил эпизод шоу по требованию Эр-Рияда

В выпуске сатирического шоу, размещенном на сервисе Netflix, Саудовская Аравия подверглась критике в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Приложение Netflix на смартфоне

Приложение Netflix на смартфоне

Американская развлекательная онлайн-компания Netflix удалила эпизод комедийного шоу "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем" (Patriot Act with Hasan Minhaj) со своего потокового сервиса, предназначенного для просмотра в Саудовской Аравии, после жалобы властей в Эр-Рияде. Эту информацию корпорация подтвердила во вторник, 1 января, изданию Financial Times.

Контекст

Германия не должна продавать вооружения Саудовской Аравии. Но основанием для этого должно быть не убийство журналиста Джамаля Хашогги, а война в Йемене, считает Маттиас фон Хайн. (23.10.2018)

В выпуске сатирического шоу Саудовская Аравия подверглась критике в связи с убийством журналиста The Washinton Post Джамаля Хашогги в саудовском генконсульстве в Турции. Телеведущий Хасан Минхадж, в частности, заявил: "Пришла пора пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Я говорю это как мусульманин и как американец".

Комиссия королевства по коммуникациям и информационным технологиям заявила, что это видео нарушает саудовский закон о борьбе с киберпреступностью, и потребовала удалить его. В Netflix сочли требование Эр-Рияда обоснованными: "Мы решительно поддерживаем свободу творчества и удалили этот эпизод (для просмотра. - Ред.) лишь на территории Саудовской Аравии, после того как получили обоснованный юридически запрос (и поступили. - Ред.) в соответствии с местным законодательством".

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель газеты The Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов, необходимых для женитьбы на гражданке Турции. В генпрокуратуре Турции считают, что журналиста задушили, а его тело расчленили и уничтожили. Саудовская Аравия отрицает причастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к преступлению.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, не стал давать однозначных оценок. "Вполне возможно, наследный принц" Мухаммед бен Сальман Аль Сауд "знал об этом трагическом событии", а, "возможно, и нет", заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что с учетом интересов Соединенных Штатов на Ближнем Востоке продолжит считать Саудовскую Аравию "незыблемым партнером" США в регионе.

Смотрите также:

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    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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