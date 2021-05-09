"Корова на льду" и другие непростые ситуации в немецком офисе

В немецком офисе можно столкнуться с коровой на льду, обезумевшей свиньей и толстой собакой. DW подскажет, как сделать так, чтобы они не застали вас врасплох.
Вызубрить немецкую грамматику, пообщаться с носителями языка, увидеть достопримечательности и просто хорошо провести время: DW дает рекомендации, как найти идеальную языковую школу в Германии.
Скучные самоучители отбивают всю охоту учить иностранные языки. Но если есть цель, найдется и средство. DW знакомит с сайтами, которые помогут сочетать полезное с приятным.
Если вам предстоит работать в немецкой компании или ваш партнер по бизнесу - немец, важно иметь хотя бы базу для общения. DW подготовила мини-словарь для "белых воротничков".