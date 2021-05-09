 ″Корова на льду″ и другие непростые ситуации в немецком офисе | Учеба и работа в Германии | DW | 07.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

"Корова на льду" и другие непростые ситуации в немецком офисе

В немецком офисе можно столкнуться с коровой на льду, обезумевшей свиньей и толстой собакой. DW подскажет, как сделать так, чтобы они не застали вас врасплох.

  • Коровы

    Такой непонятный офисный язык

    Корова на льду

    Если ваш коллега сообщил вам, что он только что сдвинул корову со льда, это еще не повод объявлять его сумасшедшим. Фразеологический оборот "die Kuh vom Eis bringen/holen/kriegen" означает не что иное, как решить какую-то серьезную проблему. Действительно, некоторые ситуации в офисе требуют приложения немалых усилий для того, чтобы избежать кризиса.

  • Горчица

    Такой непонятный офисный язык

    Горчица вместо пяти копеек

    Идет совещание. Руководитель отдела маркетинга представляет новую стратегию сбыта. А коллега из отдела распространения постоянно комментирует его выступление. Маркетолог уже знаком с такой тактикой и хорошо знает своего коллегу. "Ему обязательно надо вставить свои пять копеек", - по-немецки он скажет вам: "Er muss überall seinen Senf dazugeben", дословно - "ему надо везде добавить горчицу".

  • Человек в воздухе

    Такой непонятный офисный язык

    Спуститься с небес

    Вы решили взять кредит на квартиру. Ваше финансовое положение кажется вам стабильным. Ваш договор скоро заканчивается, но его уже обещали продлить… И вдруг начальство сообщает о банкротстве предприятия. Все коллеги говорят, что это известие застало их врасплох: "Sie sind aus allen Wolken gefallen". И вам придется "спуститься с небес", и на время забыть об идее с покупкой недвижимости.

  • Соль

    Такой непонятный офисный язык

    Соль в супе

    Если ваш начальник, обсуждая вашу презентацию, вдруг скажет, что ему не хватает "соли в супе", это не означает, что он критикует повара корпоративной столовой. "Das Salz in der Suppe" - самое основное и интересное. Готовя свой доклад, вам следует сконцентрироваться на наиболее убедительных фактах.

  • Каша

    Такой непонятный офисный язык

    Переливать из пустого в порожнее

    Если начальник отметил вашу способность "um den Brei herumreden", самое время заняться работой над собой. С кашей, как вы понимаете, это выражение ничего общего не имеет. Шеф считает, что вы ходите вокруг да около, пускаете слова на ветер. А немцы не любят переливать из пустого в порожнее.

  • Пальма

    Такой непонятный офисный язык

    Забраться на пальму

    А вот если кто-то по вашей вине взобрался на пальму, будьте крайне осторожны. "Jemanden auf die Palme bringen" означает вывести кого-то из себя. Лучше не доводить дело до эскалации конфликта и попытаться вернуть корову со льда.

  • Чихуахуа

    Такой непонятный офисный язык

    Толстый пес

    Этот домашний любимец породы чихуахуа может не переживать по поводу своего веса. Если его хозяин и крикнул: "Ein dicker Hund!", то имел он ввиду не толстую собаку, а грубую ошибку, который допустил его коллега. Он сделал промах! Так что вес здесь это цена ошибки.

  • Лемур

    Такой непонятный офисный язык

    Куда подевался хвост

    Фразеологизм "den Schwanz einziehen" можно переводить дословно: поджать хвост. В данном случае значение в русском и немецком языках совпадают. Если начальство бросит такую фразу в сторону конкурента, значит – можно не опасаться соперника: у него нет конкурентных преимуществ.

  • Свинья

    Такой непонятный офисный язык

    Свинья и море шума

    "Sau durch das Dorf treiben", - данный фразеологизм употребляется как отрицательное высказывание о человеке, который, конечно, не свинью по деревне гоняет, а поднимает вокруг чего-то шумиху.

    Автор: Марина Борисова


  • Коровы

    Такой непонятный офисный язык

    Корова на льду

    Если ваш коллега сообщил вам, что он только что сдвинул корову со льда, это еще не повод объявлять его сумасшедшим. Фразеологический оборот "die Kuh vom Eis bringen/holen/kriegen" означает не что иное, как решить какую-то серьезную проблему. Действительно, некоторые ситуации в офисе требуют приложения немалых усилий для того, чтобы избежать кризиса.

  • Горчица

    Такой непонятный офисный язык

    Горчица вместо пяти копеек

    Идет совещание. Руководитель отдела маркетинга представляет новую стратегию сбыта. А коллега из отдела распространения постоянно комментирует его выступление. Маркетолог уже знаком с такой тактикой и хорошо знает своего коллегу. "Ему обязательно надо вставить свои пять копеек", - по-немецки он скажет вам: "Er muss überall seinen Senf dazugeben", дословно - "ему надо везде добавить горчицу".

  • Человек в воздухе

    Такой непонятный офисный язык

    Спуститься с небес

    Вы решили взять кредит на квартиру. Ваше финансовое положение кажется вам стабильным. Ваш договор скоро заканчивается, но его уже обещали продлить… И вдруг начальство сообщает о банкротстве предприятия. Все коллеги говорят, что это известие застало их врасплох: "Sie sind aus allen Wolken gefallen". И вам придется "спуститься с небес", и на время забыть об идее с покупкой недвижимости.

  • Соль

    Такой непонятный офисный язык

    Соль в супе

    Если ваш начальник, обсуждая вашу презентацию, вдруг скажет, что ему не хватает "соли в супе", это не означает, что он критикует повара корпоративной столовой. "Das Salz in der Suppe" - самое основное и интересное. Готовя свой доклад, вам следует сконцентрироваться на наиболее убедительных фактах.

  • Каша

    Такой непонятный офисный язык

    Переливать из пустого в порожнее

    Если начальник отметил вашу способность "um den Brei herumreden", самое время заняться работой над собой. С кашей, как вы понимаете, это выражение ничего общего не имеет. Шеф считает, что вы ходите вокруг да около, пускаете слова на ветер. А немцы не любят переливать из пустого в порожнее.

  • Пальма

    Такой непонятный офисный язык

    Забраться на пальму

    А вот если кто-то по вашей вине взобрался на пальму, будьте крайне осторожны. "Jemanden auf die Palme bringen" означает вывести кого-то из себя. Лучше не доводить дело до эскалации конфликта и попытаться вернуть корову со льда.

  • Чихуахуа

    Такой непонятный офисный язык

    Толстый пес

    Этот домашний любимец породы чихуахуа может не переживать по поводу своего веса. Если его хозяин и крикнул: "Ein dicker Hund!", то имел он ввиду не толстую собаку, а грубую ошибку, который допустил его коллега. Он сделал промах! Так что вес здесь это цена ошибки.

  • Лемур

    Такой непонятный офисный язык

    Куда подевался хвост

    Фразеологизм "den Schwanz einziehen" можно переводить дословно: поджать хвост. В данном случае значение в русском и немецком языках совпадают. Если начальство бросит такую фразу в сторону конкурента, значит – можно не опасаться соперника: у него нет конкурентных преимуществ.

  • Свинья

    Такой непонятный офисный язык

    Свинья и море шума

    "Sau durch das Dorf treiben", - данный фразеологизм употребляется как отрицательное высказывание о человеке, который, конечно, не свинью по деревне гоняет, а поднимает вокруг чего-то шумиху.

    Автор: Марина Борисова


Читайте также:
• Такой звериный немецкий язык
• Немецкий порядок: что могут запретить делать в офисе
• Как не выгореть на удаленке: немецкий опыт

Контекст

Учите немецкий: советы по выбору школы

Вызубрить немецкую грамматику, пообщаться с носителями языка, увидеть достопримечательности и просто хорошо провести время: DW дает рекомендации, как найти идеальную языковую школу в Германии.  

Немецкий для отдыха и развлечения

Скучные самоучители отбивают всю охоту учить иностранные языки. Но если есть цель, найдется и средство. DW знакомит с сайтами, которые помогут сочетать полезное с приятным.  

7 слов, без которых лучше не работать с немцами

Если вам предстоит работать в немецкой компании или ваш партнер по бизнесу - немец, важно иметь хотя бы базу для общения. DW подготовила мини-словарь для "белых воротничков".  

10 немецких слов на каждый день

26 сентября отмечается Европейский день языков. А какие часто употребляемые слова пришли в русский из немецкого? Десяток слов для повседневной жизни - в подборке DW.  

Такой непонятный офисный язык

В немецком офисе вы столкнетесь с коровой на льду, обезумевшей свиньей, толстой собакой. DW подскажет, как сделать так, чтобы они не застали вас врасплох.  

Также по теме

Deutschland entdecken - Treptower Park 001

Мемориал советским солдатам в берлинском Трептов-парке 09.05.2021

Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из таких памятников за пределами бывшего СССР.

Grimm's Deutsches Wörterbuch

Самый уникальный словарь немецкого языка - бесплатно 05.01.2021

Вы изучаете немецкий язык? Тогда вам обязательно пригодится самый-самый словарь немецкого языка! Рассказываем об этом уникальном справочном издании, попавшем в Книгу рекордов Гиннесса.

Krähender Hahn

Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах (фотогалерея) 31.07.2020

Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.

Реклама