"Корова на льду" и другие непростые ситуации в немецком офисе

Такой непонятный офисный язык

Спуститься с небес

Вы решили взять кредит на квартиру. Ваше финансовое положение кажется вам стабильным. Ваш договор скоро заканчивается, но его уже обещали продлить… И вдруг начальство сообщает о банкротстве предприятия. Все коллеги говорят, что это известие застало их врасплох: "Sie sind aus allen Wolken gefallen". И вам придется "спуститься с небес", и на время забыть об идее с покупкой недвижимости.