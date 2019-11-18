Немецкая принцесса российского происхождения может остаться без замка (фото)

Паттензен • Мариенбург в Нижней Саксонии - один из самых красивых немецких замков. Для последнего короля Ганновера Георга V эту летнюю резиденцию построили в XIX веке.

Со дня строительства он принадлежал роду Вельфов. С 2019 года родственники спорят о будущем замка. Проблема в том, что его содержание обходится дорого, а на ремонт требуется более 27 миллионов евро. Мариенбург даже хотели продать правительству Нижней Саксонии, но передумали. В итоге замок со всеми атрибутами передали в специально созданный фонд. Теперь принц Эрнст Август Ганноверский требует вернуть Мариенбург и подал на собственного сына Эрнста Августа в суд. Первое заседание назначили на 25 ноября.

38-летний Эрнст Август, принц Ганноверский, представитель дома Вельфов - одной из старейших европейских династий франкского происхождения, в 2017 году женился на дизайнере российского происхождения из Лондона Екатерине Малышевой.

Что еще можно посмотреть в Нижней Саксонии?

Достопримечательности Нижней Саксонии Северное море Нижняя Саксония по своей площади среди федеральных земель Германии занимает второе место после Баварии. Большая территория - большое разнообразие достопримечательностей. Многие немцы любят Нижнюю Саксонию из-за курортов на побережье Северного моря и Восточно-фризских островах. Здешнее прибрежное мелководье - Ваттовое море - включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Нижней Саксонии Люнебургская пустошь Люнебургская пустошь - хорошо сохранившийся природный ландшафт в треугольнике между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Особенно прекрасна во время цветения вереска в августе-сентябре. В это время регион посещает около 5 миллионов туристов. Была объявлена заповедником в 1921 году. Здесь также разводят особую породу овец (Lüneburger Heidschnucke), мясо которых считается региональным деликатесом.

Достопримечательности Нижней Саксонии Ганновер Из пустоши - в столицу федеральной земли. Главным архитектурным символом Ганновера считается Новая ратуша. Это большое репрезентативное здание было возведено в начале XX века в стиле историзма (эклектизма) за пределами Старого города. Тогда же вокруг него был разбит обширный парк. На купол можно подняться на уникальном лифте, который сначала движется вертикально, а затем - под углом в 17 градусов.

Достопримечательности Нижней Саксонии Везер Нижняя Саксония - настоящий рай для тех, кто любит путешествовать на велосипеде. Один из популярных туристических веломаршрутов проложен вдоль реки Везер - 500 километров до места впадения в Северное море. Самые известные города на этой реке - Гамельн, Бремен и Бремерхафен. Среди архитектурных достопримечательностей особое место занимают памятники в стиле так называемого везерского ренессанса.

Достопримечательности Нижней Саксонии Город крысолова Одним из центров везерского ренессанса является Гамельн. В числе достопримечательностей этого периода - Дом торжеств на главной городской площади. Здесь же более семи столетий назад произошли события, которые легли в основу легенды о Гамельнском крысолове. С помощью своей волшебной дудочки он избавил город от нашествия крыс, а затем, не получив денег, увел отсюда всех детей.

Достопримечательности Нижней Саксонии Гослар В нижнесаксонском городе Гослар находится один из самых старых рудников в мире - Раммельсберг, где более тысячи лет добывали серебро, золото, медь и другие металлы. Сейчас он является музеем и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот же статус присвоен здешнему Старому городу. Во времена правления представителей Салической династии и рода Гогенштауфенов Гослар называли "Северным Римом".

Достопримечательности Нижней Саксонии Хильдесхайм Еще два нижнесаксонских памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся в городе Хильдесхайме: церковь Святого Михаила, освященная в 1022 году и прозванная "Небесным замком", а также романский собор Вознесения Святой Марии с одной из старейших епископских кафедр Германии. Рядом у ограды находится символ города - "Тысячелетний розарий".

Достопримечательности Нижней Саксонии Школа верховой езды Нижняя Саксония имеет давние традиции коневодства. Не случайно на гербе этой федеральной земли изображена белая лошадь. Здесь находится единственная в Германии придворная школа верховой езды. Она расположена в замке Бюккебург XVII века. В княжеских конюшнях содержат более двух десятков лошадей всех сохранившихся пород, использовавшихся для выездки в эпоху барокко.

Достопримечательности Нижней Саксонии Автоград В Нижней Саксонии находится штаб-квартира немецкого концерна Volkswagen. Город Вольфсбург был основан в 1938 году специально для рабочих автомобильного завода. Для туристов в начале нового тысячелетия здесь построили так называемый Автоград - своего рода парк развлечений, музей автомобильной истории и лабораторию будущего. Ежегодно его посещает около 2,3 миллиона человек.

Достопримечательности Нижней Саксонии Калькризе Территория нынешнего района Калькризе считается вероятным местом битвы в Тевтобургском лесу. Во время этого сражения в 9 году н.э. германские племена под предводительством вождя херусков Арминия разбили 20-тысяченое римское войско. Это привело к освобождению Германии из-под власти Римской империи. Сейчас здесь открыт музей и проводится фестиваль. Автор: Фредерике Мюллер, Максим Нелюбин

