 Немецкая принцесса российского происхождения может остаться без замка (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 31.10.2021

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По Германии

Немецкая принцесса российского происхождения может остаться без замка (фото)

Принц Ганноверский подал в суд на своего сына. Раздор в семье случился из-за Мариенбурга в Нижней Саксонии

Мариенбург в Нижней Саксонии

Паттензен • Мариенбург в Нижней Саксонии - один из самых красивых немецких замков. Для последнего короля Ганновера Георга V эту летнюю резиденцию построили в XIX веке.

Мариенбург в Нижней Саксонии

Со дня строительства он принадлежал роду Вельфов. С 2019 года родственники спорят о будущем замка. Проблема в том, что его содержание обходится дорого, а на ремонт требуется более 27 миллионов евро. Мариенбург даже хотели продать правительству Нижней Саксонии, но передумали. В итоге замок со всеми атрибутами передали в специально созданный фонд. Теперь принц Эрнст Август Ганноверский требует вернуть Мариенбург и подал на собственного сына Эрнста Августа в суд. Первое заседание назначили на 25 ноября. 

38-летний Эрнст Август, принц Ганноверский, представитель дома Вельфов - одной из старейших европейских династий франкского происхождения, в 2017 году женился на дизайнере российского происхождения из Лондона Екатерине Малышевой.

Что еще можно посмотреть в Нижней Саксонии?

  • Новорожденный тюлень

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Северное море

    Нижняя Саксония по своей площади среди федеральных земель Германии занимает второе место после Баварии. Большая территория - большое разнообразие достопримечательностей. Многие немцы любят Нижнюю Саксонию из-за курортов на побережье Северного моря и Восточно-фризских островах. Здешнее прибрежное мелководье - Ваттовое море - включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Люнебургская пустошь

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Люнебургская пустошь

    Люнебургская пустошь - хорошо сохранившийся природный ландшафт в треугольнике между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Особенно прекрасна во время цветения вереска в августе-сентябре. В это время регион посещает около 5 миллионов туристов. Была объявлена заповедником в 1921 году. Здесь также разводят особую породу овец (Lüneburger Heidschnucke), мясо которых считается региональным деликатесом.

  • Ганновер

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Ганновер

    Из пустоши - в столицу федеральной земли. Главным архитектурным символом Ганновера считается Новая ратуша. Это большое репрезентативное здание было возведено в начале XX века в стиле историзма (эклектизма) за пределами Старого города. Тогда же вокруг него был разбит обширный парк. На купол можно подняться на уникальном лифте, который сначала движется вертикально, а затем - под углом в 17 градусов.

  • Везер

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Везер

    Нижняя Саксония - настоящий рай для тех, кто любит путешествовать на велосипеде. Один из популярных туристических веломаршрутов проложен вдоль реки Везер - 500 километров до места впадения в Северное море. Самые известные города на этой реке - Гамельн, Бремен и Бремерхафен. Среди архитектурных достопримечательностей особое место занимают памятники в стиле так называемого везерского ренессанса.

  • Везер

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Город крысолова

    Одним из центров везерского ренессанса является Гамельн. В числе достопримечательностей этого периода - Дом торжеств на главной городской площади. Здесь же более семи столетий назад произошли события, которые легли в основу легенды о Гамельнском крысолове. С помощью своей волшебной дудочки он избавил город от нашествия крыс, а затем, не получив денег, увел отсюда всех детей.

  • Раммельсберг

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Гослар

    В нижнесаксонском городе Гослар находится один из самых старых рудников в мире - Раммельсберг, где более тысячи лет добывали серебро, золото, медь и другие металлы. Сейчас он является музеем и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот же статус присвоен здешнему Старому городу. Во времена правления представителей Салической династии и рода Гогенштауфенов Гослар называли "Северным Римом".

  • Cобор Вознесения Святой Марии

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Хильдесхайм

    Еще два нижнесаксонских памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся в городе Хильдесхайме: церковь Святого Михаила, освященная в 1022 году и прозванная "Небесным замком", а также романский собор Вознесения Святой Марии с одной из старейших епископских кафедр Германии. Рядом у ограды находится символ города - "Тысячелетний розарий".

  • Бюккебург

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Школа верховой езды

    Нижняя Саксония имеет давние традиции коневодства. Не случайно на гербе этой федеральной земли изображена белая лошадь. Здесь находится единственная в Германии придворная школа верховой езды. Она расположена в замке Бюккебург XVII века. В княжеских конюшнях содержат более двух десятков лошадей всех сохранившихся пород, использовавшихся для выездки в эпоху барокко.

  • Вольфсбург

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Автоград

    В Нижней Саксонии находится штаб-квартира немецкого концерна Volkswagen. Город Вольфсбург был основан в 1938 году специально для рабочих автомобильного завода. Для туристов в начале нового тысячелетия здесь построили так называемый Автоград - своего рода парк развлечений, музей автомобильной истории и лабораторию будущего. Ежегодно его посещает около 2,3 миллиона человек.

  • Калькризе

    Достопримечательности Нижней Саксонии

    Калькризе

    Территория нынешнего района Калькризе считается вероятным местом битвы в Тевтобургском лесу. Во время этого сражения в 9 году н.э. германские племена под предводительством вождя херусков Арминия разбили 20-тысяченое римское войско. Это привело к освобождению Германии из-под власти Римской империи. Сейчас здесь открыт музей и проводится фестиваль.

    Автор: Фредерике Мюллер, Максим Нелюбин


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Замок Мариенбург - #DailyDrone

Контекст

Замок в тумане (фото)

Продолжаем сезон фотографий из туманной Германии. На этот раз - осенняя пора в окрестностях замка Мариенбург под Ганновером.  

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Замок в тумане (фото) 18.11.2019

Продолжаем сезон фотографий из туманной Германии. На этот раз - осенняя пора в окрестностях замка Мариенбург под Ганновером.