Немецкий союз журналистов осудил преследование сотрудников СМИ в Турции

Немецкий союз журналистов (DJV) выразил обеспокоенность в связи с "новыми преследованиями критически настроенных журналистов со стороны турецкого правительства". Среди прочего, в последние дни были заблокированы страницы в соцсетях, принадлежащие вынужденным уехать за границу журналистам и служившие для многих пользователей в Турции единственным независимым источником информации, заявила организация в Берлине в субботу, 11 июня.

Кроме того, появилась информация о задержании на востоке Турции полицией более 20 журналистов, отмечается в заявлении. При этом официальные подтверждения задержаний до сих пор не поступали, не называются и причины преследования репортеров, принадлежащих к курдской общине, указала организация и обвинила в происходящем президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. "Это соответствует враждебному по отношению к СМИ курсу Эрдогана, с помощью которого он уже многие годы подавляет независимые голоса", - подчеркнул глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall).

Глава DJV: репрессии повлияют на отношения Берлина и Анкары

Он призвал незамедлительно освободить журналистов и предупредил, что новые репрессии не могут не повлиять на отношения Германии и Турции. "Федеральное правительство должно дать понять президенту Турции, что охота на журналистов не является незначительным проступком", - добавил глава Союза журналистов.

Преследования журналистов и правозащитников в Турции резко усилились после неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года. В рамках введенного после этого чрезвычайного положения власти в Анкаре закрыли сотни СМИ и издательств, обвинив их в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают организатором путча. Многие оппозиционные журналисты были арестованы.

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