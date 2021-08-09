 Немецкий эксперт о причинах импотенции | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Немецкий эксперт о причинах импотенции

Почему многие мужчины, страдающие импотенцией, не обращаются к врачам? Уролог из Германии объясняет причины.

Скульптура в Херренхаузенских садах в Ганновере

Болезни сердца, диабет, депрессия... Причин импотенции много, однако есть и хорошие новости: ее можно вылечить. Но многие мужчины избегают помощи врача из-за стыда. Они не любят говорить об импотенции. За исключением разве что урологов, которые уверены в том, что молчание никому не поможет, а только навредит - особенно мужчинам с эректильной дисфункцией.

Нашего собеседника, врача-уролога, зовут Атигулла Азиз. Он заведует урологическим отделением клиники Богенхаузен в Мюнхене. В разговоре с ним становится ясно: эректильная дисфункция редко приходит одна.

Сексуальная потенция - синоним мужественности?

"Только в Германии эректильной дисфункцией страдают от 4 до 6 миллионов мужчин", - подчеркивает доктор Азиз. Однако это только официальные цифры, которые можно определить с помощью эпидемиологических исследований. "Число незарегистрированных случаев, вероятно, будет намного выше", - подозревает уролог. Так что мужчины с эректильной дисфункцией - совсем не редкость.

Сексуальная потенция и мужественность часто ставятся в один ряд

Специалисты предполагают, что только около 20 процентов мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, обращаются за лечением к врачу. Исследования в группах самопомощи говорят о том, что сексуальная потенция и мужественность часто ставятся в один ряд. А это в свою очередь заставляет многих мужчин настолько стыдиться своих проблем, что они не решаются о них говорить даже со своими партнерами. Однако этот стыд может оказаться фатальным.

Диабет, ожирение, никотиновая зависимость...

"Эректильная дисфункция может быть ранним признаком сердечно-сосудистого заболевания, которое может спровоцировать инфаркт", - предупреждает Атигулла Азиз: "Больное сердце, больной пенис!".

Поэтому любого, кто приходит в клинику Азиза, обследуют не только на предмет эректильной дисфункции. "Обычно очень быстро выявляется связь с другой проблемой здоровья". Доктор Азиз напоминает, что диабет, ожирение, никотиновая зависимость и чрезмерное употребление алкоголя влияют на снижение потенции. 

Курение приводит к импотенции. Предупреждение на пачке сигарет

Поэтому уролог в первую очередь предлагает своим пациентам изменить образ жизни. Мало того, результаты исследования о взаимосвязи между диетой и потенцией показали, что здоровое питание снижает риск эректильной дисфункции.

Пять мер не только для профилактики

В статье Медицинской школы при Гарвардском университете упоминаются пять мер, которые мужчины могут предпринять не только в качестве профилактики эректильной дисфункции, но и для лечения уже существующего расстройства. Они охватывают регулярные упражнения, правильное питание, оздоровление сердечно-сосудистой системы, снижение избыточного веса и регулярные тренировки, укрепляющие мышцы тазового дна.

"К сожалению, большинство мужчин предпочитают принимать таблетки, которые решают проблему", - подчеркивает Атигулла Азиз. Ингибиторы фосфодиэстеразы-5, также известные как ингибиторы ФДЭ-5, являются препаратами, повышающими потенцию. Виагра, пожалуй, самый известный препарат. Если мужчина сексуально стимулируется, ингибиторы ФДЭ-5 увеличивают приток крови к половому члену, в результате которого наступает эрекция. 

"Если таблетки не помогают, то есть и другие - инвазивные варианты", - подчеркивает Азиз. Эректильная ткань или протез полового члена используются в тех случаях, если другие методы лечения уже не помогают.

Большинство протезов полового члена работают с помощью вакуумной помпы, которую хирург во время операции помещает в мошонку. Перед половым актом имплант наполняется жидкостью после нажатия на помпу, и пенис становится твердым.

Если мужчина страдает от импотенции, то ему просто необходимо обратиться к врачу. Стыд в этом деле не помощник. Игнорирование эректильной дисфункции может лишь усугубить проблему.

Потенцию снижают физические и психические перегрузки

"К эректильной дисфункции, особенно у молодых мужчин, может привести и психологический стресс", - замечает Азиз. Речь при этом о больших нагрузках на работе, а также о проблемах во взаимоотношениях с партнерами или даже депрессии. "Мы живем в обществе, которое требует от людей постоянных усилий, чтобы достичь высокой производительности труда. Именно поэтому всегда важны результаты, которые нередко стоят больших усилий", - говорит уролог. И в данном случае пенис служит в качестве системы раннего предупреждения о физических и психических перегрузках.

Эксперты советую поговорить с партнером, а не замалчивать проблему

Когда страдает сексуальная жизнь, повышается артериальное давление или учащаются случаи депрессивного состояния. Из этого порочного круга чаще всего выходят только те, кто преодолевает чувство стыда и обращается к врачам-специалистам. Уролог Атигулла Азиз советует мужчинам, у которых он не может диагностировать органическую причину эректильной дисфункции, использовать секс-терапию.

Лучше поговорить о проблеме, чем ее замалчивать

В исследовании, опубликованном в начале 2021 года, ученые заявили о том, что наиболее эффективными в преодолении эректильной дисфункции является лекарственная терапия в сочетании с психотерапевтическим лечением.

Есть еще одна причина, по которой мужчинам, живущим в семьях или в гражданских союзах, стоит поговорить об эректильной дисфункции. Группа самопомощи мужчин, страдающих импотенцией "Selbsthilfegruppe Impotenz", на своей интернет-странице пишет следующее: "Женщины, которые обращаются к нам, как правило, страдают гораздо больше от нежелания их партнеров поговорить о проблеме, чем они сами от своей эректильной дисфункции".

Смотрите также:

  • Аспирин

    Таблетки, изменившие мир

    Аспирин

    Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

  • Виагра

    Таблетки, изменившие мир

    20 лет виагре

    Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

  • Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду

    Таблетки, изменившие мир

    Чудо-таблетка

    Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

  • Противозачаточные таблетки

    Таблетки, изменившие мир

    Гормональный контрацептив

    Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

  • Пенициллин

    Таблетки, изменившие мир

    Антибиотики

    В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

  • Повышенное артериальное давление

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки, понижающие давление

    Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

  • Антикоагулянты после замены сердечного клапана

    Таблетки, изменившие мир

    Маркумар, варфарин, плавикс…

    Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

  • Таблетки от аллергии

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки от аллергии

    Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

  • Антидепрессанты

    Таблетки, изменившие мир

    Антидепрессанты

    Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

  • Витамин C

    Таблетки, изменившие мир

    Витамины

    То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Таблетка, которая изменила секс

1 июня 1961 года, 60 лет назад, на рынке Германии впервые появилась противозачаточная таблетка. Многие считают, что именно она спровоцировала сексуальную революцию.  

Возможен ли секс в космосе?

Испытывают ли космонавты сексуальное влечение во время полета? Как сказывается на либидо пребывание в условиях невесомости? И у кого был интим на орбите?  

Немецкий эксперт о пользе секса в зрелом возрасте

Человеку в любом возрасте необходима полноценная интимная жизнь. Регулярный секс для пожилых людей - это настоящий эликсир молодости, подчеркивает в интервью DW немецкий эксперт.  

Секс в Германии: семь вещей, которые немцы делают иначе

DW выяснила, как часто в Германии признаются в любви и что выберет немец: порно или футбол?  

Казанова в России: что он видел, кого он любил

Знаменитый обольститель и авантюрист оставил после себя 12 томов мемуаров, назвав их "История моей жизни". Казанова рассказывает там и о своем пребывании в России.  

Что такое любовь: тайны Эроса, Tinder и Нарцисс

Как малоизвестные факты из биографии Амура-Эроса и размышления о сайтах онлайн-знакомств помогают понять, что такое любовь? Об этом рассказала в интервью DW куратор выставки в Бремене.  

Секс в Германии: что нельзя?

Что считается сексуальным преступлением в Германии? Какие запреты в интимной жизни граждан предусматривает немецкий закон?  

Что дала немцам сексуальная революция

1968 год стал одним из самых бунтарских в истории, в том числе, и Германии. "Make love, not war", - таков был антивоенный лозунг нового поколения.  

Секс-позитив и другие аспекты женской сексуальности

В книге "Она хочет" Катя Левина откровенно рассказывает о своем сексуальном опыте и показывает, что женщинам стоит бороться за сексуальное равноправие. Подробности - в интервью DW.  

Женщины чаще мужчин умирают от сердечно-сосудистых заболеваний

О том, как распознать болезни сердца у женщины и как эффективно их лечить, пока мало известно. Потому что исследования до недавнего времени проводились на мужчинах.  

Исследование: высокое давление увеличивает риск раковых заболеваний  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что обещает виагра для женщин?  

Также по теме

Newly born babies rest inside a ward at a hospital on the occasion of World Population Day in Government Children's Hospital in Chennai (Photo by Anantha Krishnan / Pacific Press)

Вакцинация от ковида. Ученые опровергли миф, что она вызывает бесплодие 09.08.2021

Эти слухи не новы, но устойчивы: вакцины против COVID-19 вызывают бесплодие - и у мужчин, и у женщин. Обоснована ли эта озабоченность? И насколько сам вирус опасен для репродуктивного здоровья?