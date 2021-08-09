Немецкий эксперт о причинах импотенции

Болезни сердца, диабет, депрессия... Причин импотенции много, однако есть и хорошие новости: ее можно вылечить. Но многие мужчины избегают помощи врача из-за стыда. Они не любят говорить об импотенции. За исключением разве что урологов, которые уверены в том, что молчание никому не поможет, а только навредит - особенно мужчинам с эректильной дисфункцией.

Нашего собеседника, врача-уролога, зовут Атигулла Азиз. Он заведует урологическим отделением клиники Богенхаузен в Мюнхене. В разговоре с ним становится ясно: эректильная дисфункция редко приходит одна.

Сексуальная потенция - синоним мужественности?

"Только в Германии эректильной дисфункцией страдают от 4 до 6 миллионов мужчин", - подчеркивает доктор Азиз. Однако это только официальные цифры, которые можно определить с помощью эпидемиологических исследований. "Число незарегистрированных случаев, вероятно, будет намного выше", - подозревает уролог. Так что мужчины с эректильной дисфункцией - совсем не редкость.

Специалисты предполагают, что только около 20 процентов мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, обращаются за лечением к врачу. Исследования в группах самопомощи говорят о том, что сексуальная потенция и мужественность часто ставятся в один ряд. А это в свою очередь заставляет многих мужчин настолько стыдиться своих проблем, что они не решаются о них говорить даже со своими партнерами. Однако этот стыд может оказаться фатальным.

Диабет, ожирение, никотиновая зависимость...

"Эректильная дисфункция может быть ранним признаком сердечно-сосудистого заболевания, которое может спровоцировать инфаркт", - предупреждает Атигулла Азиз: "Больное сердце, больной пенис!".

Поэтому любого, кто приходит в клинику Азиза, обследуют не только на предмет эректильной дисфункции. "Обычно очень быстро выявляется связь с другой проблемой здоровья". Доктор Азиз напоминает, что диабет, ожирение, никотиновая зависимость и чрезмерное употребление алкоголя влияют на снижение потенции.

Поэтому уролог в первую очередь предлагает своим пациентам изменить образ жизни. Мало того, результаты исследования о взаимосвязи между диетой и потенцией показали, что здоровое питание снижает риск эректильной дисфункции.

Пять мер не только для профилактики

В статье Медицинской школы при Гарвардском университете упоминаются пять мер, которые мужчины могут предпринять не только в качестве профилактики эректильной дисфункции, но и для лечения уже существующего расстройства. Они охватывают регулярные упражнения, правильное питание, оздоровление сердечно-сосудистой системы, снижение избыточного веса и регулярные тренировки, укрепляющие мышцы тазового дна.

"К сожалению, большинство мужчин предпочитают принимать таблетки, которые решают проблему", - подчеркивает Атигулла Азиз. Ингибиторы фосфодиэстеразы-5, также известные как ингибиторы ФДЭ-5, являются препаратами, повышающими потенцию. Виагра, пожалуй, самый известный препарат. Если мужчина сексуально стимулируется, ингибиторы ФДЭ-5 увеличивают приток крови к половому члену, в результате которого наступает эрекция.

"Если таблетки не помогают, то есть и другие - инвазивные варианты", - подчеркивает Азиз. Эректильная ткань или протез полового члена используются в тех случаях, если другие методы лечения уже не помогают.

Большинство протезов полового члена работают с помощью вакуумной помпы, которую хирург во время операции помещает в мошонку. Перед половым актом имплант наполняется жидкостью после нажатия на помпу, и пенис становится твердым.

Если мужчина страдает от импотенции, то ему просто необходимо обратиться к врачу. Стыд в этом деле не помощник. Игнорирование эректильной дисфункции может лишь усугубить проблему.

Потенцию снижают физические и психические перегрузки

"К эректильной дисфункции, особенно у молодых мужчин, может привести и психологический стресс", - замечает Азиз. Речь при этом о больших нагрузках на работе, а также о проблемах во взаимоотношениях с партнерами или даже депрессии. "Мы живем в обществе, которое требует от людей постоянных усилий, чтобы достичь высокой производительности труда. Именно поэтому всегда важны результаты, которые нередко стоят больших усилий", - говорит уролог. И в данном случае пенис служит в качестве системы раннего предупреждения о физических и психических перегрузках.

Когда страдает сексуальная жизнь, повышается артериальное давление или учащаются случаи депрессивного состояния. Из этого порочного круга чаще всего выходят только те, кто преодолевает чувство стыда и обращается к врачам-специалистам. Уролог Атигулла Азиз советует мужчинам, у которых он не может диагностировать органическую причину эректильной дисфункции, использовать секс-терапию.

Лучше поговорить о проблеме, чем ее замалчивать

В исследовании, опубликованном в начале 2021 года, ученые заявили о том, что наиболее эффективными в преодолении эректильной дисфункции является лекарственная терапия в сочетании с психотерапевтическим лечением.

Есть еще одна причина, по которой мужчинам, живущим в семьях или в гражданских союзах, стоит поговорить об эректильной дисфункции. Группа самопомощи мужчин, страдающих импотенцией "Selbsthilfegruppe Impotenz", на своей интернет-странице пишет следующее: "Женщины, которые обращаются к нам, как правило, страдают гораздо больше от нежелания их партнеров поговорить о проблеме, чем они сами от своей эректильной дисфункции".

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