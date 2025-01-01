Немецкий Хемниц стал культурной столицей Европы

Город Хемниц на востоке Германии стал культурной столицей Европы 2025 года. Часть мероприятий будет посвящена 80-летию окончания Второй мировой войны и истории ГДР.

Город Хемниц на востоке Германии со среды, 1 января, стал культурной столицей Европы 2025 года наряду со словенской Нова-Горицей и итальянской Горицией.

Как сообщает агентство dpa, начало культурных мероприятий в Хемнице намечено на 18 января. В этот день там ждут до 80 тысяч гостей. В центре города состоится торжественное открытие, затем пройдут церемонии у ратуши и в оперном театре.

Всего за год будет реализовано 229 культурных проектов. Среди них: создание тропы искусства и скульптуры, шоу Эдварда Мунка, фестивали танцев, музыки и искусства, выставки о преображении промышленных городов Европы и горнорудном деле, летние концерты под открытым небом на Театральной площади.

Часть программы посвятят 80-летию окончания Второй мировой войны. 5 марта пройдут акции памяти бомбардировки Хемница в 1945 году, когда часть города была разрушена авиацией союзников, погибли около 2100 человек. На 8 мая запланирована акция с колоколами под названием "Европа звонит к миру" (Europäisches Friedensläuten).

Культурное наследие Хемница, связанное с СССР

Торжественное открытие 18 января состоится у памятника Карлу Марксу в центре города. С 1953 по 1990 год, во времена ГДР, Хемниц назывался Карл-Маркс-Штадт. Одной из его главных достопримечательностей до сих пор остается памятник философу в виде гигантской головы. Это работа советского скульптора Льва Кербеля и одна из самых больших скульптурных голов в мире. Монумент изготовлен в Ленинграде. За ним расположено панно высотой девять этажей с надписью "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на немецком, английском, французском и русском языках.

Также в 2025 году в Хемнице запланирована премьера оперы по роману восточногерманского писателя Вернера Бройнига (Werner Bräunig) "Rummelplatz" (можно перевести как "Ярмарочная площадь"). Книга рассказывает о добыче урана для советской атомной промышленности в Рудных горах в Саксонии. Сюжет завершается народным восстанием в ГДР 17 июня 1953 года. Книга написана в 1959-1966 годах, но опубликована только в 2007 году. Хотя писатель был членом Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и убежденным социалистом, роман не понравился руководству партии и был запрещен в ГДР.