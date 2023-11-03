Немецкий экспорт в сентябре неожиданно обвалился на 2,4%

Объем экспорта из ФРГ за минувший месяц сократился до 126,5 млрд евро. В сфере импорта вместо ожидавшегося прироста зафиксирован заметный спад.

Экспорт товаров из Германии в сентябре текущего года неожиданно обвалился, по сравнению с предыдущим месяцем, на 2,4 процента - до 126,5 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 3 ноября. Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали сокращения лишь на 1,1 процента.

В свою очередь объем импорта в сентябре снизился, пот сравнению с показателем августа, на 1,7 процента - до 110 млрд евро, хотя экономисты прогнозировали рост на уровне 0,5 процента. Большинство товаров было ввезено из Китая. С учетом календарных и сезонных факторов Германия в сентябре импортировала из КНР товаров на 13 млрд евро - на 0,9 процента меньше, чем в августе.

Большинство немецкого экспорта в сентябре приходилось на США. В то же время поставки в эту страну сократились на 4 процента - до 12,8 млрд евро. При этом экспорт из Германии в КНР увеличился на 7,3 процента - до 7,7 млрд евро, а экспорт в Великобританию снизился на 2,3 процента - до 6,3 млрд евро.

Экономический спад в ФРГ

Летом экономика Германия вступила в стадию сокращения. Объем ВВП с июля по сентябрь 2023-го снизился на 0,1 процента, после того как в начале года минимально вырос. Многие предприятия объясняют происходящее нынешней слабостью мировой экономики.

В большинстве индустриальных стран резко повысившиеся базовые учетные ставки привели к заметному удорожанию финансирования покупки товаров, произведенных в Германии. Ситуацию усугубляют продолжающийся кризис на рынке недвижимости и война России против Украины. Дополнительным негативным фактором стало новое обострение кризиса на Ближнем Востоке.

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