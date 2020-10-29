Немецкий для чайников: как не перепутать значение слов

Немецкие слова с двойным значением

Mutter

С новым законом, который вступил в силу 1 марта 2020 года, устроиться на работу в Германии теперь могут не только выпускники вузов, но и представители рабочих специальностей. Поэтому вполне реальная такая ситуация: слесарь просит своего напарника-иностранца дать ему "Mutter". Средних знаний языка хватит только на дословный перевод. Но речь, конечно, не о маме, а об обычной гайке.