 Немецкий для чайников: как не перепутать значение слов | Учеба и работа в Германии | DW | 29.10.2020

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Учеба и карьера

Немецкий для чайников: как не перепутать значение слов

"Teekesselchen" - так в Германии называют не только игру, которую очень любят дети, но и омонимы. Догадаться о втором значении слова для иностранца непросто. Попробуем вместе?

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Teekesselchen

    Но сначала о самом слове - "Teekessel". Почему собственно чайник? Раньше так называли человека, который не отличался особой сообразительностью и расторопностью. Другая версия: возможно, название отcылает к немецкой игре, когда слово-отгадку прятали в чайник.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Ball

    Когда немцы играют в эту игру, то они начинают так: "Mein Teekesselchen ist...", а дальше описывают два разных значения слова. Например: это можно запустить далеко-далеко и для этого обязательно нужна музыка. Правильный ответ: "Ball". В немецком языке этот омоним означает и мяч, и бал, например, Венский.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Hahn

    Из него течет вода и у него есть гребень. "Hahn" - и водопроводный кран, и петух. Главное - не перепутать контекст.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Fliege

    Если для торжественного вечера вас попросят не забыть о ней, то "Fliege" - конечно, аксессуар, а не надоедливое насекомое. В немецком языке предмет торжественного гардероба - бабочку - называют мухой.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Spinne

    Еще одно насекомое, которое легко перепутать с бытовым предметом. "Spinne" - это и паук, и сушилка для белья.

  • В штаб-квартире Deutsche Bank

    Немецкие слова с двойным значением

    Stock

    Welcher Stock? Такой вопрос прозвучал в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне (на фотографии)? Палки здесь никой нет. Вам надо сказать, какой этаж. Еще одно значение - основной капитал, ценные бумаги, но в лифте о них вряд ли будут спрашивать.

  • Нойшванштайн

    Немецкие слова с двойным значением

    Schloss

    А этот омоним имеет одинаковые значения в русском и немецком языках. "Schloss" - замок. Только ударение в немецком падает на один слог, поэтому придется догадываться из контекста. Если речь зайдет о сказочном Нойшванштайне (на фотографии), то сомнений уже быть не может, что имеется в виду за́мок, а не замо́к.

  • Гайка

    Немецкие слова с двойным значением

    Mutter

    С новым законом, который вступил в силу 1 марта 2020 года, устроиться на работу в Германии теперь могут не только выпускники вузов, но и представители рабочих специальностей. Поэтому вполне реальная такая ситуация: слесарь просит своего напарника-иностранца дать ему "Mutter". Средних знаний языка хватит только на дословный перевод. Но речь, конечно, не о маме, а об обычной гайке.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Gehalt

    На собеседовании вас могут спросить, что вы думаете о "Gehalt", и это имеет непосредственное отношение к самому собеседованию. Не спешите переходить на обсуждение размера зарплаты. Ваш потенциальный работодатель интересуется, как вы в целом оцениваете разговор. Имеет значение артикль: "der Gehalt" - "содержание", "das Gehalt" - зарплата.

  • Имущество

    Немецкие слова с двойным значением

    Vermögen

    Еще одна щекотливая ситуация, которая может возникнуть во время делового разговора. Кто-то может себе позволить дать такую оценку: "Er hat sich unvermögend gezeigt. Daher ist er für den Job nicht geeignet". Это не означает, что кто-то дает оценку финансовому положению человека. Речь идет о его деловых качествах, способностях. Именно такое второе значение у слова "Vermögen" - "состояние".

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Messe

    Если немецкий партнер предложит вам сходить в воскресенье на "Messe", то в Баварии, где большинство населения - католики, это скорее всего будет воскресная служба в церкви, а не выставка-ярмарка.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Bank

    Если вам предложат разместить деньги и упомянут при этом "Bank", то это, конечно, не скамейка, а кредитно-финансовый институт. Там ваши средства - в безопасности.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Fingerhut

    Это не красный наперсток для вышивания, как можно было бы предположить. Будьте осторожны: Roter Fingerhut - очень ядовитое растение. Пурпурная наперстянка, согласно народному поверью, имеет следы отпечатков пальцев ведьмы, - на внутренней стороне цветов.

    Автор: Марина Борисова


  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Teekesselchen

    Но сначала о самом слове - "Teekessel". Почему собственно чайник? Раньше так называли человека, который не отличался особой сообразительностью и расторопностью. Другая версия: возможно, название отcылает к немецкой игре, когда слово-отгадку прятали в чайник.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Ball

    Когда немцы играют в эту игру, то они начинают так: "Mein Teekesselchen ist...", а дальше описывают два разных значения слова. Например: это можно запустить далеко-далеко и для этого обязательно нужна музыка. Правильный ответ: "Ball". В немецком языке этот омоним означает и мяч, и бал, например, Венский.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Hahn

    Из него течет вода и у него есть гребень. "Hahn" - и водопроводный кран, и петух. Главное - не перепутать контекст.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Fliege

    Если для торжественного вечера вас попросят не забыть о ней, то "Fliege" - конечно, аксессуар, а не надоедливое насекомое. В немецком языке предмет торжественного гардероба - бабочку - называют мухой.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Spinne

    Еще одно насекомое, которое легко перепутать с бытовым предметом. "Spinne" - это и паук, и сушилка для белья.

  • В штаб-квартире Deutsche Bank

    Немецкие слова с двойным значением

    Stock

    Welcher Stock? Такой вопрос прозвучал в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне (на фотографии)? Палки здесь никой нет. Вам надо сказать, какой этаж. Еще одно значение - основной капитал, ценные бумаги, но в лифте о них вряд ли будут спрашивать.

  • Нойшванштайн

    Немецкие слова с двойным значением

    Schloss

    А этот омоним имеет одинаковые значения в русском и немецком языках. "Schloss" - замок. Только ударение в немецком падает на один слог, поэтому придется догадываться из контекста. Если речь зайдет о сказочном Нойшванштайне (на фотографии), то сомнений уже быть не может, что имеется в виду за́мок, а не замо́к.

  • Гайка

    Немецкие слова с двойным значением

    Mutter

    С новым законом, который вступил в силу 1 марта 2020 года, устроиться на работу в Германии теперь могут не только выпускники вузов, но и представители рабочих специальностей. Поэтому вполне реальная такая ситуация: слесарь просит своего напарника-иностранца дать ему "Mutter". Средних знаний языка хватит только на дословный перевод. Но речь, конечно, не о маме, а об обычной гайке.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Gehalt

    На собеседовании вас могут спросить, что вы думаете о "Gehalt", и это имеет непосредственное отношение к самому собеседованию. Не спешите переходить на обсуждение размера зарплаты. Ваш потенциальный работодатель интересуется, как вы в целом оцениваете разговор. Имеет значение артикль: "der Gehalt" - "содержание", "das Gehalt" - зарплата.

  • Имущество

    Немецкие слова с двойным значением

    Vermögen

    Еще одна щекотливая ситуация, которая может возникнуть во время делового разговора. Кто-то может себе позволить дать такую оценку: "Er hat sich unvermögend gezeigt. Daher ist er für den Job nicht geeignet". Это не означает, что кто-то дает оценку финансовому положению человека. Речь идет о его деловых качествах, способностях. Именно такое второе значение у слова "Vermögen" - "состояние".

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Messe

    Если немецкий партнер предложит вам сходить в воскресенье на "Messe", то в Баварии, где большинство населения - католики, это скорее всего будет воскресная служба в церкви, а не выставка-ярмарка.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Bank

    Если вам предложат разместить деньги и упомянут при этом "Bank", то это, конечно, не скамейка, а кредитно-финансовый институт. Там ваши средства - в безопасности.

  • Омонимы в немецком языке

    Немецкие слова с двойным значением

    Fingerhut

    Это не красный наперсток для вышивания, как можно было бы предположить. Будьте осторожны: Roter Fingerhut - очень ядовитое растение. Пурпурная наперстянка, согласно народному поверью, имеет следы отпечатков пальцев ведьмы, - на внутренней стороне цветов.

    Автор: Марина Борисова


  

Контекст

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