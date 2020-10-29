Немецкий для чайников: как не перепутать значение слов

"Teekesselchen" - так в Германии называют не только игру, которую очень любят дети, но и омонимы. Догадаться о втором значении слова для иностранца непросто. Попробуем вместе?
В Германии выбрали "молодежное слово года". В онлайн-голосовании немецких подростков победил англицизм. О самых популярных словах в сленге молодых немцев - в фотогалерее DW.
Мы уже знакомили вас с немецкими пословицами и поговорками про детей, животных, птиц, лес, сад и огород... Сегодня речь пойдет о частях тела: голове, животе, ногах - и так далее.
Здесь - немецкие пословицы и поговорки об овощах, фруктах, травках и цветочках. Будьте осторожны! Некоторые из них в приличном обществе произносить не стоит.
Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.
"Тяжелые мальчики" и "девочки на побегушках"? Некоторые немецкие пословицы и поговорки про детей очень похожи на русские, другие - нет.