Немецкий бизнес обеспокоен затором на Суэцком канале

Среди представителей немецкого бизнеса нарастает обеспокоенность в связи в возможными перебоями поставок из-за заблокированного движения через Суэцкий канал. "Проблемы возникли невовремя", - заявило в четверг, 25 марта, Объединение химической промышленности Германии (VCI) в ответ на запрос Reuters. Организация указала, что предприятия химической индустрии зависят от бесперебойных поставок нефти из Азии, а логистические цепочки уже пострадали от последствий пандемии. Около 16 процентов импорта для химической промышленности ФРГ доставляется морским путем через Суэцкий канал.

В свою очередь Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) заявило о возникновении перебоев в важнейших цепочках поставок и связанном с ним ростом расходов. "Это уже отрицательно влияет на производственные процессы в промышленности", - заявил глава BDI Хольгер Лёш (Holger Lösch). Особенно пострадали отрасли, зависящие от поставок сырьевых материалов и строительных элементов, указал он далее.

Суэцкий канал может быть заблокирован на несколько недель

Между тем Суэцкий канал может оставаться заблокированным дольше, чем предполагалось ранее, сообщил в эфире нидерландского телевидения глава компании Boskalis, которая участвует в операции по снятию контейнеровоза Ever Given с мели у побережья Египта. Он не исключил, что операция будет продолжаться еще несколько недель.

"Он сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась колоссальная тяжесть. Возможно, нам придется сочетать разные методы - снять с судна контейнеры, топливо и воду, использовать буксиры и размывку песка", - цитирует слова главы Boskalis Питера Бердовски агентство Reuters. Компания Boskalis, оказывающая услуги в сфере строительства и содержания морской инфраструктуры, в 2014-2015 годах проводила дноуглубительные работы при прокладке нового русла канала, пишет ТАСС.

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено

В свою очередь официальный представитель администрации Суэцкого канала Джордж Сафуат заявил о полной приостановке движения в обоих направлениях. "Временно полностью приостановлено движение по каналу", - цитирует его слова ТАСС. Накануне по старому руслу Суэцкого канала с севера на юг прошли 13 судов.

Сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), которая осуществляет техническое обслуживание севшего на мель контейнеровоза, сообщила, что в результате инцидента не произошло загрязнения окружающей среды, а также не поврежден груз. Экипаж также не пострадал.

Контейнеровоз сел на мель из-за погодных условий

Контейнеровоз MV Ever Given класса Triple E длиной 400 метров, шириной 59 метров и высотой 60 метров сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на среду, 24 марта. Следовавшее из Китая в Роттердам судно полностью заблокировало движение через канал в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Контейнеровоз, построенный в 2018 году и вмещающий 20 тысяч морских контейнеров, находится у побережья Египта.

Открытый в 1869 году Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов.

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