Немецкие полицейские поработали вожатыми

Эти фотографии агентства dpa сделаны в летнем лагере для (так называемых) трудных детей и подростков в немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания.
Неожиданно положительные последствия пандемии ощутила полиция Мекленбурга - Передней Померании, которая каждый год организует летний лагерь для трудных детей и подростков.
"До сих пор мы часто работали с детьми, у которых есть поведенческие проблемы, но в этом году участники были почти неизменно мотивированы, хорошо себя вели и жаждали новых впечатлений и общения", - говорит заведующая Катрин Вундерлих-Никель (Kathrin Wunderlich-Nickel).
Конечно, дети устали от постоянного сидения дома и ограничения контактов, но такой дружбы с полицейскими вожатыми не было еще никогда, а лагерь организуют уже в 26-й раз. 65 детей 11-13 лет участвовали в проекте, цель которого - улучшить представление о полицейской работе у тех, у кого оно зачастую довольно негативное.
Детей, среди прочего, обучали навыкам оказания первой помощи и правилам поведения в экстремальной ситуации, показывали полицейское вооружение и экипировку, проводили спортивные тренировки и состязания. А еще они ходили в лесной поход и даже участвовали в рыцарском турнире.
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