Немецкие машинисты готовят новую забастовку

Уже вторая забастовка машинистов в этом году начнется в ночь на 24 января и продлится шесть дней. Главное требование железнодорожников - сокращение рабочей недели.

Немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта (GDL) в понедельник, 22 января, объявил о новой, шестидневной забастовке. Она начнется в ночь на среду, 24 января и продлится до вечера понедельника, 29 января. Машинисты грузовых поездов начнут забастовку раньше - с 18 часов 23 января.

"Третьим и якобы улучшенным предложением концерн Deutsche Bahn AG еще раз продемонстрировал, что он продолжает придерживаться своего прежнего курса на отказ (от удовлетворения требований профсоюза. - Ред.) и конфронтацию - от желания к достижению соглашения не осталось и следа", - заявили в GDL, обосновывая необходимость новой забастовки.

Тарифные переговоры профсоюза с Deutsche Bahn приостановлены

Тарифные переговоры профсоюза с Deutsche Bahn в настоящее время приостановлены. GDL уже дважды подкреплял свои требования забастовками. Переговоры провалились, в частности, из-за несогласия концерна сократить рабочую неделю машинистов с нынешних 38 до 35 часов при полном сохранении заработной платы.

19 января Deutsche Bahn представил свое новое компромиссное предложение, которое включает возможность сокращения рабочего времени до 37 часов в неделю с 2026 года при сохранении заработной платы. В качестве альтернативы машинисты могут рассчитывать на более значительное повышение заработной платы.

Предыдущая забастовка машинистов прошла с 10 по 12 января. На время стачки компания Deutsche Bahn ввела чрезвычайное расписание, в котором отменено около 80% поездов дальнего следования и значительное число региональных и пригородных поездов.

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