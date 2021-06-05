 Немецкие хоккеисты проиграли в матче за бронзу сборной США | Новости из Германии о Европе | DW | 06.06.2021

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Европа

Немецкие хоккеисты проиграли в матче за бронзу сборной США

На чемпионате мира по хоккею сборная Германии со счетом 1:6 уступила команде США.

Хлккеисты сборной Германии

В матче за третье место проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею с шайбой Германия проиграла в воскресенье, 6 июня, сборной США с разгромным счетом 1:6.

Накануне немцы со счетом 1:2 уступили в полуфинале финнам.

Таким образом, немецкая сборная упустила возможность завоевать первую за 68 лет медаль на ЧМ по хоккею. В последний раз Германия поднималась на пьедестал в 1953 году, завоевав серебро. За всю историю сборная ФРГ (Германии) дважды выигрывала серебряные медали (в 1930 и 1953) и еще дважды - бронзовые (1932 и 1934). 

В 2010 году на чемпионате мира у себя дома - игры проводились в Кельне, Мангейме и Гельзенкирхене - немцы, победив в 1/4 финала Швейцарию 1:0, в полуфинале уступили сборной России 1:2, а в матче за третье место - Швеции со счетом 1:3.

В финале чемпионата 2021 года сборная Канады в упорной борьбе, в овертайме, выиграла у сборной Финляндии: 3:2.

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    Автор: Инга Ваннер


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