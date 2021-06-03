 Канада стала чемпионом мира по хоккею | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Канада стала чемпионом мира по хоккею

В финале ЧМ по хоккею сборная Канады в упорном матче переиграла команду Финляндии со счетом 3:2.

Победа сборной Канады

Победа сборной Канады

В финале ЧМ-2021 по хоккею в Риге сборная Канады в упорном матче переиграла команду Финляндии со счетом 3:2 в овертайме. Канада в воскресенье, 6 июня, стала чемпионом мира в 27-й раз. Семь из этих титулов она получила в XXI веке.

На девятой минуте первого периода шайбу в ворота соперников забросил нападающий Финляндии Микаэль Руохомаа. На пятой минуте второго периода канадцы сравняли счет благодаря Максу Комтуа. За четыре минуты до конца периода капитан сборной Канады Адам Хенрик отправил шайбу в ворота финской команды, однако гол не был засчитан. В третьем периоде - уже на шестой минуте - Петтери Линдбом довел счет в матче до 2:1 в пользу Финляндии. Но через пять минут канадцы - благодаря Хенрику - отыгрались. В овертайме автором победной шайбы стал Ник Пол (3:2).

Кубок ЧМ

Кубок ЧМ

Сборная Канады сравнялась с командами СССР и России по числу титулов ЧМ

Канадцы проиграли первые три матча предварительного этапа турнира, в том числе сборным Латвии и Германии, и вышли из группы только с четвертого места.

По итогам матча сборная Канады сравнялась с командами СССР (22) и России (пять) по числу титулов чемпиона мира по хоккею.

В 2019 году в финале ЧМ победу над канадцами со счетом 3:1 одержали финны. 

Смотрите также:

  • Скибоб, он же сноубайк

    Фоторепортаж: Необычные виды зимнего спорта

    Скибоб, он же сноубайк

    Этим экстремальным видом зимнего спорта сегодня занимаются тысячи людей. Проходят даже чемпионаты мира и Европы! Профессионалы скибоба – своеобразного велосипеда на лыжах вместо колес – проделывают виртуозные пируэты. Любители могут использовать его просто для того, чтобы спускаться с гор. Говорят, что научиться этому можно всего за пару часов.

  • Сноукайтинг

    Фоторепортаж: Необычные виды зимнего спорта

    Сноукайтинг

    Сноукайтинг – занятие для опытных укротителей воздушных змеев (кайтов), буксирующих виртуозов сноуборда по снежным равнинам и горам. В этом виде спорта все зависит от силы ветра, позволяющего передвигаться с большой скоростью и периодически высоко отрываться от земли. Школа Вассеркуппе в центрально-германском Герсфельде (Gersfeld) предлагает курсы для новичков.

  • Гольф в снегу

    Фоторепортаж: Необычные виды зимнего спорта

    Зимний гольф

    Для снежного варианта подходят чуть ли не любые площадки, а также замерзшие водоемы (при толщине льда не менее 40 см!). Правила игры – те же, а вот мячики должны быть обязательно цветными.

  • Ледолазание

    Фоторепортаж: Необычные виды зимнего спорта

    Ледолазание

    Покорение крутых обледеневших склонов – стен зданий, скал или, скажем, замерзших водопадов - стало одной из самостоятельных дисциплин в альпинизме. Но необходимо специальное снаряжение: ледорубы, металлические якоря, получившие название айс-фифы.

  • Хели-ски

    Фоторепортаж: Необычные виды зимнего спорта

    Хели-ски

    Для того чтобы покорить снежную целину склонов гор, горнолыжники вместо подъемника поднимаются к точке старта на вертолете. Только так можно окинуть взором первозданность заснеженной целины, вдали от проложенных трасс и массового спуска. Но поклонники хели-ски сильно рискуют: в любой момент их может настичь снежная лавина.

  • Снегоступы

    Фоторепортаж: Необычные виды зимнего спорта

    Снегоступы

    Древнейшее приспособление для передвижения по снегу сегодня снова популярно. Нет ничего приятнее неторопливой прогулки на снегоступах. Спорт ли это? Трудно ответить однозначно. Но снегоступы хороши для походов и на длинные расстояния - одного из излюбленных видов отдыха туристов.

  • Гонки на собачьих упряжках

    Фоторепортаж: Необычные виды зимнего спорта

    Гонки на собачьих упряжках

    Поклонников у этого вида спорта сегодня очень много. Собственно, разновидностей ездового спорта несколько. Разница в количестве собак в упряжке, в длине дистанции и в том, бегут ли "ездоки" на своих двоих, на лыжах, едут на санях или... велосипедах.

  • Теннис на льду

    Фоторепортаж: Необычные виды зимнего спорта

    Теннис на льду

    В большой спорт он не попал, но сторонников "ледового" варианта тенниса немало. В качестве теннисного корта подходит любой открытый каток или успевшее как следует замерзнуть озеро. Вот только теннисистам на льду сначала нужно превосходно владеть не только ракеткой, но и искусством катания на коньках.

  • Скъёринг

    Фоторепортаж: Необычные виды зимнего спорта

    Скъёринг

    В 1928 году на зимних Олимпийских играх в Швейцарии скъёринг был впервые представлен как вид ездового спорта. Ездок стоит на лыжах или на сноуборде, и его тянет за собой лошадь, развивая при этом скорость до 40-50 км в час. Удержаться на ногах при этом совсем непросто.

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 07:36

Эксклюзив DW: как мэр Риги объяснил замену флага Беларуси (25.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Евродепутаты против Лукашенко: "Мы не можем играть в хоккей с диктатором"  

Он заразил Путина хоккеем, отказался от Грин-карты, но оставил дочь в США. Вячеслав Фетисов #наВолне  

Также по теме

IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 - Viertelfinale - Russland - Kanada

Канада лишила Россию шансов на медали ЧМ по хоккею 03.06.2021

Хоккейная сборная России в четвертьфинале проиграла канадцам со счетом 1:2. Россияне уступают им в чемпионатах и Кубке мира уже 10 лет. В полуфинале канадцы сыграют со сборной США.

Eishockey | WM Viertelfinale | Schweiz - Deutschland

Немецкие хоккеисты проиграли в матче за бронзу сборной США 06.06.2021

На чемпионате мира по хоккею сборная Германии со счетом 1:6 уступила команде США.

Sport | Eishockey-WM | Finnland - Deutschland

Германия не прошла в финал ЧМ по хоккею 05.06.2021

На ЧМ по хоккею немцы не прошли в финал, проиграв финнам. В матче за третье место сборная ФРГ встретится с командой США.

Реклама

Самые читаемые

СМИ: Зеленский умоляет Байдена о встрече до саммита РФ и США  

Крым и "дорожные карты". Чем заплатит Лукашенко России за ее поддержку?  

В партии Меркель предлагают исключить натурализацию антисемитов в Германии  