Немецкие члены "Петербургского диалога" осудили приговор Навальному

Собрание немецких членов российско-немецкой инициативы "Петербургский диалог" требует освободить Алексея Навального и всех задержанных мирных демонстрантов. Как указывается в заявлении, распространенном в четверг, 4 февраля, немецкие члены форума считают, что нынешняя внутриполитическая ситуация в России наносит удар по "основам работы гражданского общества".

Особое беспокойство немецких представителей "Петербургского диалога" вызывает рассматриваемый Госдумой законопроект, который расширит полномочия Минюста по отношению к некоммерческим организациям (НКО), внесенным в реестр "иностранных агентов". Этот закон "противоречит духу сотрудничества между гражданскими обществами разных стран и демонстрирует глубокое недоверие к механизму "народной дипломатии" и гражданскому обществу в целом".

Резолюция немецких членов инициативы включает в себя заявление о "сомнениях в возможности эффективного сотрудничества между гражданскими обществами" России и Германии в нынешних условиях.

Конференция форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" проводится ежегодно с 2001 года. Исключение составлял 2014 год, когда форум был отменен из-за аннексии Крыма. В 2020 году "Петербургский диалог" отменили из-за пандемии коронавируса, следующий форум должен состояться в середине 2021 года.

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