 Немецкие члены ″Петербургского диалога″ осудили приговор Навальному | Новости из Германии о России | DW | 04.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Немецкие члены "Петербургского диалога" осудили приговор Навальному

Немецкие представители сомневаются, что в нынешних условиях возможно эффективное сотрудничество между гражданскими обществами России и Германии. Особое беспокойство вызывает законопроект об НКО-"иноагентах".

Флаги России, Германии и Петербургского диалога

Собрание немецких членов российско-немецкой инициативы "Петербургский диалог" требует освободить Алексея Навального и всех задержанных мирных демонстрантов. Как указывается в заявлении, распространенном в четверг, 4 февраля, немецкие члены форума считают, что нынешняя внутриполитическая ситуация в России наносит удар по "основам работы гражданского общества".

Особое беспокойство немецких представителей "Петербургского диалога" вызывает рассматриваемый Госдумой законопроект, который расширит полномочия Минюста по отношению к некоммерческим организациям (НКО), внесенным в реестр "иностранных агентов". Этот закон "противоречит духу сотрудничества между гражданскими обществами разных стран и демонстрирует глубокое недоверие к механизму "народной дипломатии" и гражданскому обществу в целом".

Резолюция немецких членов инициативы включает в себя заявление о "сомнениях в возможности эффективного сотрудничества между гражданскими обществами" России и Германии в нынешних условиях.

Конференция форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" проводится ежегодно с 2001 года. Исключение составлял 2014 год, когда форум был отменен из-за аннексии Крыма. В 2020 году "Петербургский диалог" отменили из-за пандемии коронавируса, следующий форум должен состояться в середине 2021 года.

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 03:58

Освобождение Навального стало бы для Путина признаком слабости, или Что думают западные кремлинологи

Аудио- и видеофайлы по теме

"Петербургский диалог": о безвизе для молодежи РФ, "потеплении" и противоречиях между Берлином и Москвой  

Задержанных на несанкционированных акциях протеста отвезли в спецприемник для иностранных граждан  

Реклама

Самые читаемые

Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес  

Соратник Навального: Евросоюз должен найти "деньги Путина" в Европе  

Telegram-каналы сообщили о задержании экс-премьера Беларуси Сергея Румаса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно