 Немцы продолжают платить миллиарды за газ и нефть из России. DW Новости (14.06.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 14.06.2022

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Немцы продолжают платить миллиарды за газ и нефть из России. DW Новости (14.06.2022)

Евросоюз в целом и Германия в частности сделали ставку на снижение зависимости от российских энергоносителей. Цель - наказать Кремль за войну в Украине. Однако в реальности нефтяное эмбарго должно начать действовать только к концу года, а на природный газ санкции вообще не распространяются. С начала года импорт энергоносителей из России обошелся немецким компаниям более чем в 12 миллиардов евро.

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