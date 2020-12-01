Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма

Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.
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Следователи считают, что Навальный в передаче "Эха Москвы" в апреле призвал к насильственному изменению конституционного строя в России, сообщает источник ТАСС. СКР опроверг эту информацию.
Один из комитетов Европарламента провел слушания, посвященные отношениям с РФ. В них участвовали российские оппозиционеры Навальный, Кара-Мурза, Милов и Яшин. Что они посоветовали евродепутатам?