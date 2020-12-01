Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма

Деньги, яхты, санкции. О чем Навальный рассказал в Европарламенте

Один из комитетов Европарламента провел слушания, посвященные отношениям с РФ. В них участвовали российские оппозиционеры Навальный, Кара-Мурза, Милов и Яшин. Что они посоветовали евродепутатам?