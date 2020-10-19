НАТО создаст космический центр в Германии

Министры обороны 30 стран-членов НАТО готовятся обнародовать планы по созданию нового космического центра на авиабазе Рамштайн, расположенной на территории федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщают в понедельник, 19 октября, информагентство dpa и немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Сообщается, что новый космический центр будет в первую очередь заниматься наблюдением за космическим пространством и собирать данные о возможных угрозах, направленных против спутников. Не исключено также, что в будущем космический центр превратится в командный пункт управления обороной, пишет Süddeutsche Zeitung.

Столтенберг предостерегает от милитаризации космоса

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, он ожидает, что планы по созданию космического центра будут согласованы до 21 октября. При этом он в очередной раз предостерег от попыток милитаризации космоса. "Спутниковые системы используются в мире в таком объеме, который многим даже трудно себе представить. Торговля, прогнозы погоды, мобильная связь и банковские переводы - во всех этих областях мы полагаемся на спутники. Для НАТО космос также является важной областью, учитывая наши возможности по навигации, сбору разведывательных данных, коммуникации и отслеживанию запусков ракет", - сказал Столтенберг в беседе с DW.

"Поэтому важно, чтобы у альянса было хорошее представление о том, что происходит в космосе, чтобы у нас был надежный доступ к космическим услугам и чтобы альянс максимально использовал свои технические возможности", - добавил он.

Исследовательский центр НАТО в космической области

Агентство dpa сообщает также о планах НАТО по созданию специального центра для исследования активности альянса в космосе. Местом размещения этого исследовательского центра, по информации агентства, может стать немецкий город Калькар или французский Тулуз.

В 2005 году в Калькаре был открыт так называемый Объединенный центр компетентности в воздушной мощи (ОЦКВМ) для улучшения воздушных, космических, наземных и морских операций НАТО с применением воздушных сил (Joint Air Power Competence Centre). В Тулузе же сейчас создается французский национальный центр командования космическими силами.

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