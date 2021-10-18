 НАТО начала секретные учения на случай ядерной войны | Новости из Германии о Европе | DW | 18.10.2021

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Европа

НАТО начала секретные учения на случай ядерной войны

НАТО начала учения "Стойкий полдень", во время которых будет отработан сценарий ядерной войны. Подробности маневров строго секретны.

Транспортировщик Airbus A400M, боевой самолет Panavia 200 Tornado и истребитель Eurofighter Typhoon.

Вооруженные силы Германии и 13 других стран НАТО начали в понедельник, 18 октября, ежегодные учения по защите территории альянса с помощью ядерного оружия. Как указали в Организации Североатлантического договора, в маневрах под названием "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) задействованы десятки самолетов, включая оснащенные ядерным оружием истребители, обычные боевые самолеты, а также заправщики и разведчики.

По официальным данным, учения в этом году проходят в воздушном пространстве над южной территорией альянса. Это означает, что в рамках маневров может быть отработано применение американских ядерных бомб типа B61, которые, согласно неподтвержденным данным, хранятся на военной авиабазе Геди на севере Италии. При этом точное местоположение и другие детали учений в НАТО не раскрывают. По оценке полетных данных, которую провел датский эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен, в понедельник на аэродроме Геди приземлился немецкий боевой самолет Tornado.

По сообщениям военных экспертов, во время маневров "Стойкий полдень" будет, помимо прочего, отработана транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и их прикрепление к истребителям. Однако тренировочные полеты будут выполняться без бомб.

Американские ядерные боеголовки в Европе

"С учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единый ядерный альянс имеет решающее значение", - говорится в распространенном ранее пресс-релизе НАТО. Одновременно в организации подчеркнули, что после окончания холодной войны количество ядерного оружия на европейской территории было резко сокращено.

Ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнеры в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США. По официально неподтвержденным данным, американское атомное оружие размещено в том числе в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также в немецком Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Россия приостановит работу своего постпредства при НАТО

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров объявил, что постоянное представительство РФ при НАТО приостановит работу с начала ноября. Так в России решили ответить на решение Североатлантического альянса об отзыве с 1 ноября текущего года аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, мотивированное тем, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки.

Выход России и США из ДРСМД

В настоящее время эксперты оценивают угрозу ядерной войны как значительно более высокую по сравнению с тремя прошедшими десятилетиями. Причина - выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Поводом для прекращения действия соглашения стала разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации Североатлантического альянса), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

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  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

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  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

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  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

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    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 23:34

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