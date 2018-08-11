 NASA перенесло запуск зонда к Солнцу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2018

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Мир

NASA перенесло запуск зонда к Солнцу

Из-за проверки системы передачи данных с зонда Parker Solar Probe на Землю специалисты NASA не смогли уложиться в стартовое окно.

Модель-иллюстрация с изображением зонда Parker Solar Probe на фоне Солнца

Модель-иллюстрация с изображением зонда Parker Solar Probe на фоне Солнца

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на сутки перенесло запланированный на субботу, 11 августа, запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с автоматическим космическим аппаратом для исследования короны Солнца. Как пояснили в пресс-службе Национального аэрокосмического агентства США, это произошло из-за закрытия стартового окна. Уложиться в обозначенный временной промежуток не получилось из-за проверки системы передачи данных с зонда на Землю.

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"Запуск запланирован на воскресенье, 12 августа, с космического стартового комплекса-37 с аэродрома на мысе Канаверал. В соответствии с прогнозом погоды, условия для запуска с 60-процентной вероятностью будут благоприятными", - отмечают специалисты NASA. Старт предполагается осуществить в 10.31 мск.

Ученые предполагают, что зонд сможет подлететь к Солнцу на рекордно близкое расстояние - в 6,2 млн километров. В его задачи входит изучение структуры магнитных полей и солнечного ветра - непрерывного потока плазмы, испускаемого Солнцем.

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  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

    Экспонаты "прямо" из космоса

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  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

    Экспонаты "прямо" из космоса

    Искусство?

    Эта инсталляция объединяет оснащение настоящих космических кораблей с произведениями скульптора Оливера ван ден Берга (Oliver van den Berg). Космонавт застыл под потолком в специальном сиденье ковшеобразной формы. Впервые это сиденье, в котором советские покорители Вселенной стартовали ввысь и приземлялись на Землю, было использовано в 1973 году. Изобретение находится в употреблении до сих пор.

  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

    Экспонаты "прямо" из космоса

    Космическая история

    Выставка была организована при участии Немецкого центра аэрокосмических исследований в Кельне. Самым ценным экспонатом с исторической точки зрения здесь можно считать космическую капсулу "Liberty Bell 7", разработанную для полетов будущего. А в день открытия экспозиции посетителей - прямо из космоса - поприветствовал немецкий астронавт Александр Герст (Alexander Gerst).

  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

    Экспонаты "прямо" из космоса

    Шаттл из подручных материалов

    В "космос" посетители попадают сразу же, войдя в фойе музея. Здесь установлена модель шаттла - американского космического корабля многоразового использования - на пути к пусковой площадке. Для создания этой работы в стиле хай-тек художник из США Тома Сакса использовал недорогие материалы.

    Автор: Хайке Мунд, Инга Ваннер


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NASA отправит зонд к Солнцу

Контекст

Экспонаты "прямо" из космоса

Как образовалась Вселенная? Существуют ли другие цивилизации? На эти и другие вопросы отвечает выставка в Бонне. Обойти вниманием историю "советского космоса" ей, конечно, не удалось. (08.10.2014)  

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