NASA отправила новый марсоход на Красную планету

Ракета Atlas-V в четверг, 30 июля, стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал. Как сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), главной целью миссии станет доставка на Марс нового марсоходаPerseverance. Ожидается, что трехметровый робот, вес которого превышает одну тонну, достигнет поверхность планеты в феврале 2021 года.

Perseverance, сообщает агентство dpa, это своего рода улучшенная версия марсохода Curiosity, работающего на Красной планете с 2012 года. Семь приборов для проведения исследований, два микрофона, 23 камеры, лазер и даже один маленький вертолет будут использоваться для поиска следов жизнедеятельности микробов, а также изучения климата и геологии планеты, а также брать пробы камней и марсианской пыли. Немецкие ученые также участвуют в проекте: на Perseverance установлены термосенсоры, изготовленные в Институте фотонных технологий им. Лейбница в Йене. Они могут бесконтактно изменять температуру поверхностей.

Ученые рассчитывают, что миссия, общая стоимость которой на сегодняшний день составляет около 2,5 млрд долларов, позволит, среди прочего, получить новые сведения о происхождении Вселенной, а также станет подготовительным этапом к высадке людей на Марс.

Смотреть также:

30 лет космической станции "Мир": как это было Советский форпост Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

30 лет космической станции "Мир": как это было Международное сотрудничество После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

30 лет космической станции "Мир": как это было Многочисленные посетители В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

30 лет космической станции "Мир": как это было Неудачи, поломки, неисправности… Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

30 лет космической станции "Мир": как это было На пути к МКС США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

30 лет космической станции "Мир": как это было Конец пилотного проекта Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

