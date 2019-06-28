 NASA намерено отправить беспилотник к спутнику Сатурна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2019

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Мир

NASA намерено отправить беспилотник к спутнику Сатурна

В 2026 году дрон Dragonfly отправится в 8-летнее путешествие к спутнику Сатурна Титану. Цель миссии - изучение происхождения человечества.

Миссия Dragonfly на спутнике Сатурна Титане, графика NASA

Миссия Dragonfly на спутнике Сатурна Титане, графика NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о планах по запуску беспилотника к спутнику Сатурна Титану. Целью называют попытку разобраться в происхождении человечества. Космический корабль получил название Dragonfly ("стрекоза"). Его старт намечен на 2026 год. О соответствующих планах NASA в пятницу, 28 июня, объявил его директор Джим Брайденстайн.

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Dragonfly, беспилотник размером с гольфкар, оснащенный  четырьмя пропеллерами, согласно планам будет добираться до Титана восемь лет. Титан известен своим сходством с Землей на ее раннем этапе, а также исследовательским потенциалом по изучению происхождения жизни.

Беспилотник вначале совершит несколько витков вокруг Титана для исследования атмосферы, после чего совершит посадку в нескольких местах спутника Сатурна. В рамках своей миссии Dragonfly будет искать химические признаки жизни на Титане. Стоимость проекта на этапе разработки оценивается в 850 миллионов долларов.

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